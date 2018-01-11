«Палмейрас» отпустил Мину в «Барселону»,

Боссы «Палмейраса» разрешили своему защитнику Йерри Мине отправиться в Барселону, чтобы заключить контракт с лидерами чемпионата Испании.

Официального подтверждения информации пока нет, однако, по слухам, клубы согласовали переход колумбийца за 12 млн евро.

23-летний игрок должен сходу влиться в стартовый состав «Барсы», где он заменит Хавьера Маскерано, который, как ожидается, в январе покинет каталонский клуб.