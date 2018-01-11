«Палмейрас» отпустил Мину в «Барселону»,

Боссы «Палмейраса» разрешили своему защитнику Йерри Мине отправиться в Барселону, чтобы заключить контракт с лидерами чемпионата Испании.
Официального подтверждения информации пока нет, однако, по слухам, клубы согласовали переход колумбийца за 12 млн евро.
23-летний игрок должен сходу влиться в стартовый состав «Барсы», где он заменит Хавьера Маскерано, который, как ожидается, в январе покинет каталонский клуб.
сейчас большинство рисуют схему
суарес
коут месси дембеле
инъеста бускетс
альба умтити пике семеду
но еще есть разыгравшийся паулиньё и ракитич , и кто будет стоять не ясно , и это всё со след. сезона , так как в этом году коут в ЛЧ сыграть не сможет..
сейчас большинство рисуют схему
суарес
коут месси дембеле
инъеста бускетс
альба умтити пике семеду
но еще есть разыгравшийся паулиньё и ракитич , и кто будет стоять не ясно , и это всё со след. сезона , так как в этом году коут в ЛЧ сыграть не сможет..
"Барселона" ответила Ракетой.
"Барселона" ответила Ракетой.