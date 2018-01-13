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19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 2.9 3.7 2.25
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург Фонбет 1.38 5 7.5
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб АнжеАнже Фонбет 1.42 4.6 7.2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 10.2 5.5 1.28
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Луис Адриано поцеловал Джикию в доказательство того, что в «Спартаке» нет расизма

вчера, 21:47

Игроки «Спартака» Фернандо, Педро Роша, Георгий Джикия и Луис Адриано дали понять, что у них отличные отношения. Напомним, в Сети разгорелся скандал: Джикия, который сегодня был ведущим канала «красно-белых» в «твиттере», назвал легионеров команды «шоколадками». Впоследствии «Спартак» удалил скандальный «твит» Джикии.

«У нас в команде нет никакого расизма. Мы все братья, мы одна большая семья», - заявил Джикия.

«Это мой брат. Мой друг. Легенда „Спартака“. Я люблю тебя, мой друг», - подтвердил Адриано слова одноклубника и поцеловал того.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 08:56
Вот до какого маразма может довести необдуманное печатное слово журналюг! Думайте прежде, чем писать! Пишите только после того, когда все обдумали
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 07:42
Респект.
kastites
kastites
сегодня в 07:14
Фу. Это Спартаковская гомосятина
13 RUS
13 RUS
сегодня в 05:57
Ахххаха подняли настроение с утреца))))
Коля58
Коля58 ответил RussianHorse
сегодня в 05:56
RussianHorse:
Мне нравится, как ты с горящей 5й точкой тут бегаешь и пытаешься доказать, что вы не геи-расисты😂
Это из поговорки Свинья и Грязь! )) И что везде найдет ))
Коля58
Коля58
сегодня в 05:54
Целоваться мужику с мужиком? Я бы отнес к разряду ....! А об этом заявлять прилюдно это просто разврат! ) Кто еще в Спартаке целуется? Хотя не нужно подробностей! Понятно без слов какие вы там все Братья! )) Еще и всех подставил! Мы тут в Спартаке все братья один к одном! Целуемся без продыху ))
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 04:42
Красавцы чё!
Jum13
Jum13 ответил kingoffam
сегодня в 02:23
kingoffam:
Бромантан не является допингом.
Кокаин не является наркотиком
Jum13
Jum13 ответил spartach n1
сегодня в 01:31
spartach n1:
    Duke_dp
    Duke_dp
    сегодня в 01:13
      RussianHorse
      RussianHorse ответил spartach n1
      сегодня в 00:37
      spartach n1:
      Мне нравится, как ты с горящей 5й точкой тут бегаешь и пытаешься доказать, что вы не геи-расисты😂
      Суеверный
      Суеверный
      сегодня в 00:26
      Целоваться не обязательно, просто любой нормальный человек понимает, что в футболе (и жизни вообще-то) есть только партнеры и друзья. Какого черта имеет цвет кожи, разрез глаз, прическа (или ее отсутствие)?
      spartach n1
      spartach n1
      сегодня в 00:22
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 00:09
      Без комментариев....
      spartach n1
      spartach n1
      сегодня в 00:06
        spartach n1
        spartach n1
        сегодня в 00:04
        spartach n1
        spartach n1
        сегодня в 00:01
          spartach n1
          spartach n1
          вчера в 23:57
          spartach n1
          spartach n1
          вчера в 23:54
          Байкал Иркутск
          Байкал Иркутск ответил pioner1987
          вчера в 23:53
          pioner1987:
          Стервятники общаться не умеют они только, вонять могут
            pioner1987
            pioner1987 ответил Байкал Иркутск
            вчера в 23:53
            Байкал Иркутск:
            С джикиями подобными не общаюсь!
              Спартач-болельщик
              Спартач-болельщик ответил Великий ЦСКА Москва
              вчера в 23:53
              Великий ЦСКА Москва:
              Все чисто: Облом мясным глорикам 13 января стали известны имена одиннадцати футболистов, выступавших в России, чьими допинг-тестами заинтересовалась Международная федерация футбола (ФИФА). Достоверность информации уже подтвердил врач сборной страны по футболу Эдуард Безуглов, также отметивший, что все пробы чисты. Стали известны имена российских футболистов и футболисток, а также легионеров, выступавших в Российской футбольной Премьер-лиге, чьи допинг-пробы вызвали интерес у Международной федерации футбола (ФИФА). Как сообщил «Чемпионат», среди этих игроков оказались: Роман Шишкин, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Дарья Мещерякова, Владимир Обухов, Кейсуке Хонда и Петр Немов. По данным Российского антидопингового агентства (РУСАДА), у которого и были запрошены данные, все 11 проб чисты. Эту информацию подтвердил также врач сборной России Эдуард Безуглов.
              ...а ЦАРАПКИ на пробирках ?
              pioner1987
              pioner1987
              вчера в 23:51
                Байкал Иркутск
                Байкал Иркутск ответил pioner1987
                вчера в 23:51
                С джикиями подобными не общаюсь!
                Алексей Коротеев
                Алексей Коротеев
                вчера в 23:50
                Ну SOCCER , ты даёшь !!!! Нам теперь перед соседями стыдно , не отмоешься до конца своих дней !!! Думайте там ,что печатаете ,блин ! Я хоть и толерантный товарищ , но даже я покраснел ! Стыда с вами не оберёшься ! ))))))) Забанить бы вас там !!! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
                Великий ЦСКА Москва
                Великий ЦСКА Москва ответил kingoffam
                вчера в 23:39
                kingoffam:
                Бромантан не является допингом.
                Адамантилбромфениламин (БРОМАНТАН) разработан советскими военными медиками как средство, повышающее общий иммунитет, выносливость человека. Было выявлено, что препарат обладает ещё и психостимулирующим действием. Кроме того, он маскирует употребление стероидов.
                Мало того, что спартачи жрали эту гадость ведрами, так еще этот бромонтан маскировал допинг, а может и наркоту!
                Байкал Иркутск
                Байкал Иркутск
                вчера в 23:34
                Еще раз прочитал все новости и вообще в шоке!!!! Джикия набедокурил и ещё заставил целовать себя "шоколадку"(слова Джикии), да ещё извинялся не он сам а Трахтенберг!!! Да в спартаке нет расизма в это как должное! Я в шоке!!! Давыдов беги и каррера тебе на дверь указал! спасайся!
                cska-78
                cska-78 ответил Великий ЦСКА Москва
                вчера в 23:34
                Великий ЦСКА Москва:
                Все чисто: Облом мясным глорикам 13 января стали известны имена одиннадцати футболистов, выступавших в России, чьими допинг-тестами заинтересовалась Международная федерация футбола (ФИФА). Достоверность информации уже подтвердил врач сборной страны по футболу Эдуард Безуглов, также отметивший, что все пробы чисты. Стали известны имена российских футболистов и футболисток, а также легионеров, выступавших в Российской футбольной Премьер-лиге, чьи допинг-пробы вызвали интерес у Международной федерации футбола (ФИФА). Как сообщил «Чемпионат», среди этих игроков оказались: Роман Шишкин, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Дарья Мещерякова, Владимир Обухов, Кейсуке Хонда и Петр Немов. По данным Российского антидопингового агентства (РУСАДА), у которого и были запрошены данные, все 11 проб чисты. Эту информацию подтвердил также врач сборной России Эдуард Безуглов.
                Вот и замечательно!
                Великий ЦСКА Москва
                Великий ЦСКА Москва ответил cska-78
                вчера в 23:33
                cska-78:
                Разве признали, что Фернандес с Игнашевичем допинг принимали, как Егорка Титов?
                Все чисто: Облом мясным глорикам

                13 января стали известны имена одиннадцати футболистов, выступавших в России, чьими допинг-тестами заинтересовалась Международная федерация футбола (ФИФА). Достоверность информации уже подтвердил врач сборной страны по футболу Эдуард Безуглов, также отметивший, что все пробы чисты.

                Стали известны имена российских футболистов и футболисток, а также легионеров, выступавших в Российской футбольной Премьер-лиге, чьи допинг-пробы вызвали интерес у Международной федерации футбола (ФИФА).

                Как сообщил «Чемпионат», среди этих игроков оказались: Роман Шишкин, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Дарья Мещерякова, Владимир Обухов, Кейсуке Хонда и Петр Немов.
                По данным Российского антидопингового агентства (РУСАДА), у которого и были запрошены данные, все 11 проб чисты. Эту информацию подтвердил также врач сборной России Эдуард Безуглов.
                Saang
                Saang
                вчера в 23:23
                Парни знатно потроллили всех включая ЛГБТ
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