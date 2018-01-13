Луис Адриано поцеловал Джикию в доказательство того, что в «Спартаке» нет расизма

Игроки «Спартака» Фернандо, Педро Роша, Георгий Джикия и Луис Адриано дали понять, что у них отличные отношения. Напомним, в Сети разгорелся скандал: Джикия, который сегодня был ведущим канала «красно-белых» в «твиттере», назвал легионеров команды «шоколадками». Впоследствии «Спартак» удалил скандальный «твит» Джикии.

«У нас в команде нет никакого расизма. Мы все братья, мы одна большая семья», - заявил Джикия.

«Это мой брат. Мой друг. Легенда „Спартака“. Я люблю тебя, мой друг», - подтвердил Адриано слова одноклубника и поцеловал того.