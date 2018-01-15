Гришин и Аблизин покинули посты старших тренеров юношеских сборных России

Российский футбольный союз сообщил о прекращении сотрудничества со старшими тренерами юношеских сборных России Александром Гришиным (игроки 1999 года рождения) и Леонидом Аблизиным (игроки 2001 года рождения).

В минувшем сезоне российские команды под руководством Гришина и Аблизина не смогли пробиться в элитный раунд чемпионата Европы в возрастных категориях до 19 и до 17 лет соответственно.

«РФС благодарит Александра Гришина и Леонида Аблизина за работу и желает им успехов в дальнейшей профессиональной карьере», — гласит сообщение пресс-службы РФС.