Гришин и Аблизин покинули посты старших тренеров юношеских сборных России

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Португалия. Примейра
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.22 6.95 15.5
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес Фонбет 1.9 3.3 4.2
  • Главные новости
  • Все новости
20:27
У «Спартака» нет конкурентов по Вериссимо24
19:47
Орлов рассказал, где может продолжить карьеру Дзюба52
19:06
Промес: «Канчельскис просто не понимает, что несет»171
17:54
Муса может на полгода вернуться в ЦСКА80
17:50
«Барселона» вновь потеряла Дембеле57
21:09
Неймар похвастался финтом на тренировке ПСЖ0
20:53
Федерация Узбекистана пожизненно отстранила экс-наставника сборной Бабаяна2
20:49
Селюк: «Зарплату Шатова и Дзюбы может потянуть только ПСЖ»6
20:41
Лига 1 отменила красную карточку Диего, которого ударил судья4
20:40
«Вест Хэм» назвал стоимость Кэрролла4
20:33
Гиггз: «„Манчестер Юнайтед“ повезет, если они подпишут Санчеса»3
20:17
Минск, Алма-Ата и Кишинев претендуют на проведение Суперкубка УЕФА-20206
20:10
Хисай: «„Наполи“ пока рано думать о Скудетто»1
20:06
ФИФА расспросит Родченкова о допинге в российском футболе12
19:58
Эллардайс: «Уолкотт может играть на любой позиции в атаке»0
19:43
Судья извинился за удар игрока «Нанта»3
19:35
Фигу: «Желаю Коутиньо всего наилучшего, он этого заслуживает»10
19:28
Лингард: «Голы придают мне уверенности»1
19:20
Аканджи сменил «Базель» на дортмундскую «Боруссию»2
18:36
Каррера: «Посоветую итальянцам посетить Москву»11
18:33
«Атлетик» подписал контракт с полузащитником «Вииторула»4
18:21
Наби Кейта: «Хочу стать лучшим африканским игроком»2
18:21
Симоне Индзаги: «Я против системы VAR, но, думаю, она поможет итальянскому футболу»3
18:14
Оуэн: «Плакал, когда переходил в „Реал“»13
18:13
Шоу: «С каждым днем чувствую себя увереннее»0

Гришин и Аблизин покинули посты старших тренеров юношеских сборных России

сегодня, 18:51

Российский футбольный союз сообщил о прекращении сотрудничества со старшими  тренерами юношеских сборных России Александром Гришиным (игроки 1999 года рождения) и Леонидом Аблизиным (игроки 2001 года рождения).

В минувшем сезоне российские команды под руководством Гришина и Аблизина не смогли пробиться в элитный раунд чемпионата Европы в возрастных категориях до 19 и до 17 лет соответственно.

«РФС благодарит Александра Гришина и Леонида Аблизина за работу и желает им успехов в дальнейшей профессиональной карьере», — гласит сообщение пресс-службы РФС.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гиггз исполнил свою давнюю мечту и возглавил сборную Уэльса
Сегодня, 16:33 18
Пол Ламберт назначен новым тренером «Сток Сити»
Сегодня, 14:42 5
Белорусский специалист примкнул к тренерскому штабу «Тосно»
Вчера, 14:32 2
«Малага» объявила имя нового главного тренера
Вчера, 01:00 2
«Малага» уволила Мичела
13 января 2
Бывший тренер «Зенита» возглавил сборную Молдавии
12 января 7
Обсудить
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:52
Если результата нет, то можно и не благодарить.
drug01
drug01
сегодня в 18:53
Следующий кто? Черчесов????
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100