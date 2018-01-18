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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
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18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
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25 января пройдет заседание РФС, будет обсуждаться вопрос «шоколадок» и «Спартака»

сегодня, 11:48

Член комитета РФС по этике Андрей Созин заявил, что организация планирует позвать на заседание защитника «Спартака» Георгия Джикию. Напомним, что недавно футболист опубликовал пост в Твиттере про «шоколадки»

«Заседание пройдет 25 января. Другой даты я не слышал.

Будет ли сам Джикия присутствовать? Думаю, что пригласим. Но мы все прекрасно понимаем, что Джикия находится на сборах. Видимо, приедет его представитель, этого будет вполне достаточно. У нас же не карательный орган».

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Все комментарии
Mirajj
Mirajj
сегодня в 17:45
Прикол в том что представитель будет шоколадный))
Doping87
Doping87
сегодня в 17:15
Грузин нацист? Что-то новенькое. Хотя из всего Спама уважение было больше всего к нему.
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
сегодня в 16:47
Лучше бы РФС обсудил необходимость существования таких органов как КДК
Parovoznic
Parovoznic ответил Зиниту нужен каждый
сегодня в 15:32
Зиниту нужен каждый:
С шоколадом конечно связано, за то иудей и осужден.
"Подопечные" Грозовского были исключительно "шоколадными"? ))
Зиниту нужен каждый
Зиниту нужен каждый ответил Parovoznic
сегодня в 15:24
Parovoznic:
Это как-то связано с "шоколадным делом"?
С шоколадом конечно связано, за то иудей и осужден.
Parovoznic
Parovoznic ответил Dembel 2010
сегодня в 15:18
Dembel 2010:
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова заявила о необходимости отстранения сборной России по биатлону от международных соревнований. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Ваще в тему ветки! Аки пуля ворошиловского стрелка! ))
Parovoznic
Parovoznic ответил Dembel 2010
сегодня в 15:17
Dembel 2010:
Бывшего духовника футбольного клуба «Зенит» Глеба Грозовского признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении школьниц. Приозерский городской суд Ленинградской области приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом пишет РИА Новости 17 января.
Это как-то связано с "шоколадным делом"?
Dembel 2010
Dembel 2010
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AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил RussianHorse
сегодня в 14:51
RussianHorse:
Ну мы часть этого сайта, поэтому обсуждать/шутить можно
Согласен. И мы это делаем.
denmig
denmig
сегодня в 14:48
это не карательный, это вообще 4рт знает что за орган! и явно не мужской!
RussianHorse
RussianHorse ответил AntiherQ1488
сегодня в 14:48
AntiherQ1488:
Это - футбольный сайт, а не сайт обсуждения меня или тебя.
Ну мы часть этого сайта, поэтому обсуждать/шутить можно
Shafterhopf
Shafterhopf
сегодня в 14:45
Дадут штраф игроку и клубу. Чтобы клуб и его игроки не говорили, но РФС не оставит это без наказания, побоявшись осуждения ФИФА.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил RussianHorse
сегодня в 14:45
RussianHorse:
Так я же не обещал, что она для тебя будет смешной) И я говорил, что она будет тонкой - она такой и получилась, там игра слов и ее даже за троллинг не приняли) Сорян, что кроме тебя Володь на сайте не знаю, без обид)
Это - футбольный сайт, а не сайт обсуждения меня или тебя.
Faustello
Faustello ответил Parovoznic
сегодня в 14:44
Parovoznic:
Да чё там какой-то комитет по этике... Я слышал, в следующем месяце это на заседании Совбеза ООН обсуждать бутут! На уровне глав МИДов! )))))
ООН срочно созывает внеочередную ассамблею - шоколадный картель распоясался )))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 14:43
СКРиП
RussianHorse
RussianHorse ответил AntiherQ1488
сегодня в 14:42
AntiherQ1488:
Кидать караулы - западло. Но уж извини, 2 дня мне обещать смешную шутку, а потом кинуть личное оскорбление, не Спартака, а именно меня, это еще хуже.
Так я же не обещал, что она для тебя будет смешной)
И я говорил, что она будет тонкой - она такой и получилась, там игра слов и ее даже за троллинг не приняли)
Сорян, что кроме тебя Володь на сайте не знаю, без обид)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил RussianHorse
сегодня в 14:40
RussianHorse:
То есть незападло кидать караулы, если предупреждаешь?)
Кидать караулы - западло. Но уж извини, 2 дня мне обещать смешную шутку, а потом кинуть личное оскорбление, не Спартака, а именно меня, это еще хуже.
ivany4
ivany4
сегодня в 14:36
У нас же не карательный орган». )))
==============================
У нас РФС не карательный орган, а оссудительный!!!
RussianHorse
RussianHorse ответил AntiherQ1488
сегодня в 14:29
AntiherQ1488:
Действительно. Было. Но я ж тебя предупредил)
То есть незападло кидать караулы, если предупреждаешь?)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил RussianHorse
сегодня в 14:24
RussianHorse:
Ты сам в порыве гнева сказал, что кидаешь караул на «эту пошлость», чекни свои комменты, если уж с бодуна не помнишь)
Действительно. Было. Но я ж тебя предупредил)
Parovoznic
Parovoznic
сегодня в 14:21
Да чё там какой-то комитет по этике... Я слышал, в следующем месяце это на заседании Совбеза ООН обсуждать бутут! На уровне глав МИДов! )))))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:16
Нашли что обсуждать, бараны! Ну конечно, ведь это самая большая и актуальная проблема российского футбола!
mat73
mat73
сегодня в 14:14
Не тех судите!
RussianHorse
RussianHorse ответил AntiherQ1488
сегодня в 14:12
AntiherQ1488:
Кинь ссылку, я те скрин сделаю, что моего караула - там нет.
Ты сам в порыве гнева сказал, что кидаешь караул на «эту пошлость», чекни свои комменты, если уж с бодуна не помнишь)
Завтра
Завтра ответил spartach n1
сегодня в 14:11
Да!! Ура!!! Тем, кто ещё среднее образование не получил - это сложно понять. Но зачем меня оскорблять "кремлеботом"??

У "спартачей" что, РЕАЛЬНО любая информация, которая противоречит их мнению "общества по идеологическим интересам", называется "неверной по-определению"??
Тогда - загугли определение слова "секта" и найди отличия.
Baklan-птица гордая
Baklan-птица гордая
сегодня в 14:10
...на заседании попьют чайку ( коньячку ) и закусят шоколадкой ...
...Спартаку объявят благодарность за укрепление дружбы между народами , а лазурным предложат прекратить расистский беспредел...
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил RussianHorse
сегодня в 14:07
RussianHorse:
Напился до беспамятства?) Про отдых Коли во «Владимире»😂
Кинь ссылку, я те скрин сделаю, что моего караула - там нет.
RussianHorse
RussianHorse ответил AntiherQ1488
сегодня в 14:04
AntiherQ1488:
Эт на какое же?)
Напился до беспамятства?)
Про отдых Коли во «Владимире»😂
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