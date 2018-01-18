25 января пройдет заседание РФС, будет обсуждаться вопрос «шоколадок» и «Спартака»

Член комитета РФС по этике Андрей Созин заявил, что организация планирует позвать на заседание защитника «Спартака» Георгия Джикию. Напомним, что недавно футболист опубликовал пост в Твиттере про «шоколадки».

«Заседание пройдет 25 января. Другой даты я не слышал.

Будет ли сам Джикия присутствовать? Думаю, что пригласим. Но мы все прекрасно понимаем, что Джикия находится на сборах. Видимо, приедет его представитель, этого будет вполне достаточно. У нас же не карательный орган».