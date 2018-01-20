Заболотный: «Планы - закрепиться в основе „Зенита“ и попасть на ЧМ-2018»

Новобранец «Зенита» Антон Заболотный рассказал о предыдущих этапах своей карьеры:

«Была сложная ситуация. ЦСКА не давал жилья, скитался у друзей с мамой. Было очень страшно за себя, за свое будущее. Но я переборол это и доказал, чего достоин.

В „Факеле“ все катилось вниз и катился вместе с этим я. Ходил вечером и думал: ниже некуда, дальше только КФК. Ты разве этого хочешь? Ты игрок ЦСКА, ты должен был закрепиться там, у тебя был шанс, и ты его не использовал. Надо начинать все заново.

Планы - закрепиться в основе „Зенита“, забивать голы за клуб и попасть в сборную на чемпионат мира».

Ранее Заболотный назвал сборную России фаворитом группы.