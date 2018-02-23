Муса: «Нас ждет тяжёлое противостояние с „Лионом“, но я верю в итоговый успех»

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23 февраля 2018, 17:32

Нападающий ЦСКА прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, где им в соперники достался «Лион».

«Смотрел жеребьёвку без каких-либо предпочтений относительно будущего соперника. „Лион“ — классная команда с хорошим подбором исполнителей. Нас ждёт тяжёлое противостояние, но я верю в итоговый успех. Нам предстоит поработать на совесть, отдать все силы борьбе, иначе „Лион“ не победишь. Очень здорово, что первую игру мы проводим дома. Я с огромной радостью впервые вышел на поле нашего нового стадиона в матче с „Црвеной Звездой“ и был впечатлён поддержкой армейских болельщиков. Постараемся сыграть дома с „Лионом“ как можно лучше и создать задел на вторую встречу», — сказал Муса.