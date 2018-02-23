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Муса: «Нас ждет тяжёлое противостояние с „Лионом“, но я верю в итоговый успех»

23 февраля 2018, 17:32

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, где им в соперники достался «Лион».

«Смотрел жеребьёвку без каких-либо предпочтений относительно будущего соперника. „Лион“ — классная команда с хорошим подбором исполнителей. Нас ждёт тяжёлое противостояние, но я верю в итоговый успех. Нам предстоит поработать на совесть, отдать все силы борьбе, иначе „Лион“ не победишь. Очень здорово, что первую игру мы проводим дома. Я с огромной радостью впервые вышел на поле нашего нового стадиона в матче с „Црвеной Звездой“ и был впечатлён поддержкой армейских болельщиков. Постараемся сыграть дома с „Лионом“ как можно лучше и создать задел на вторую встречу», — сказал Муса.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 февраля 2018 в 21:42
Лучше бы поменьше болтал, а доказывал делами и голами...
Leha-ha50
Leha-ha50
23 февраля 2018 в 19:44
Пора , Ахмед, над ударом серьезно поработать, а язык пусть отдохнет!!!
Удачи нашим в 1/8!!!
soccer2014
soccer2014
23 февраля 2018 в 19:28
Ну вот зачем вот эти слова про создать задел дома??!! Лион уже два года показывает потрясающий футбол и в данный момент явно сильней ЦСКА. Молча надо постараться победить!!!
VIPded
VIPded
23 февраля 2018 в 18:52
Удачи ЦСКА!!! Дома выиграть, а в Лионе можно и на автобус с Игорьком надеяться!
Миша Вилков
Миша Вилков
23 февраля 2018 в 18:47
Ахмед, пора забивать!
Kerri
Kerri
23 февраля 2018 в 18:43
Ты главное забивай! ЦСКА удачи!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
23 февраля 2018 в 18:13, ред.
Меньше мели языком, Ахмед, больше ногами работай, ЗАБИВАЙ! Заждались твоих голов!!Удачи ЦСКА !
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