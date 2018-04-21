Глушаков: «Надо вернуть систему „весна-осень“, чтобы по снегу не прыгать зимой»

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21 апреля 2018, 08:42

Капитан «Спартака» высказался за возвращение системы «весна-осень». По мнению Глушакова, в нынешнем формате чемпионата команды слишком много игр проводят в нефутбольную погоду.

«Надо летом в футбол играть. Надо вернуть то, что было раньше. Только сейчас появляются поля, на которых можно играть, а мы уже скоро уйдем в отпуск.

А на этих полях 2-3 месяца никто не будет тренироваться. Конечно, про чемпионат мира я помню. А осенью опять на болотах и по снегу придется бегать, прыгать».

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщал, что возврата к этой системе не будет.