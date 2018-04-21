Глушаков: «Надо вернуть систему „весна-осень“, чтобы по снегу не прыгать зимой»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался за возвращение системы «весна-осень». По мнению Глушакова, в нынешнем формате чемпионата команды слишком много игр проводят в нефутбольную погоду.
«Надо летом в футбол играть. Надо вернуть то, что было раньше. Только сейчас появляются поля, на которых можно играть, а мы уже скоро уйдем в отпуск.
А на этих полях 2-3 месяца никто не будет тренироваться. Конечно, про чемпионат мира я помню. А осенью опять на болотах и по снегу придется бегать, прыгать».
Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщал, что возврата к этой системе не будет.
Верните лучше футбол нормальный и отношение к нему соответствующее!
Верните лучше футбол нормальный и отношение к нему соответствующее!
Хотелось бы РАЗУМА и МУДРОСТИ в головах футбольных руководителей!
Я болею за Спартак.
Хотелось бы РАЗУМА и МУДРОСТИ в головах футбольных руководителей!
Я болею за Спартак.
А в годы чемпионатов мира мы один фиг приостанавливали собственный чемп. Или Глушаводков хочет сказать, что в период проведения ЧМ-2018 мы бы играли параллельно?
А в годы чемпионатов мира мы один фиг приостанавливали собственный чемп. Или Глушаводков хочет сказать, что в период проведения ЧМ-2018 мы бы играли параллельно?
Во первых далеко для болельщиков, а это экономический план (тем более для таких клубов как Уфа, Арсенал, Ростов и прочие)
Во вторых для команд тяжело перемещаться на такие расстояния постоянно
И еще учти, что для Зенита (относительно московских команд) любой выезд дальше на 700 км (Кроме Хабаровска)
Во первых далеко для болельщиков, а это экономический план (тем более для таких клубов как Уфа, Арсенал, Ростов и прочие)
Во вторых для команд тяжело перемещаться на такие расстояния постоянно
И еще учти, что для Зенита (относительно московских команд) любой выезд дальше на 700 км (Кроме Хабаровска)
Летом не играют из-за международных игр. Поэтому и получается, что играть приходится и осенью и весной, как в Весна-Осень, так и в Осень-Весна.
С Осени можно перенести матч на Весну (Осень-Весна), в Весна-Осень такого сделать нельзя.
Короче говоря - нынешняя система имеет больше плюсов. Всё упирается в составителей календаря.
Летом не играют из-за международных игр. Поэтому и получается, что играть приходится и осенью и весной, как в Весна-Осень, так и в Осень-Весна.
С Осени можно перенести матч на Весну (Осень-Весна), в Весна-Осень такого сделать нельзя.
Короче говоря - нынешняя система имеет больше плюсов. Всё упирается в составителей календаря.
Это куда проще чем бесконечно спорить с погодой и со сторонниками переходов с одной системы на другую......
Геркус по-моему 3 раза летал в Копенгаген и переходит от слов к делу........
Это куда проще чем бесконечно спорить с погодой и со сторонниками переходов с одной системы на другую......
Геркус по-моему 3 раза летал в Копенгаген и переходит от слов к делу........
Чем ему поле на "Открытие Арена" помешало в игре с Тосно?
https://ss.6/userfiles/materials/120/1206343/large.jpg
Чем ему поле на "Открытие Арена" помешало в игре с Тосно?
https://ss.6/userfiles/materials/120/1206343/large.jpg