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Глушаков: «Надо вернуть систему „весна-осень“, чтобы по снегу не прыгать зимой»

21 апреля 2018, 08:42

Капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался за возвращение системы «весна-осень». По мнению Глушакова, в нынешнем формате чемпионата команды слишком много игр проводят в нефутбольную погоду.

«Надо летом в футбол играть. Надо вернуть то, что было раньше. Только сейчас появляются поля, на которых можно играть, а мы уже скоро уйдем в отпуск. 

А на этих полях 2-3 месяца никто не будет тренироваться. Конечно, про чемпионат мира я помню. А осенью опять на болотах и по снегу придется бегать, прыгать».

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщал, что возврата к этой системе не будет.

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Все комментарии
Шкумат
Шкумат
21 апреля 2018 в 19:04
Мутко - кюб! Намудил с календарём и не признаёт своей ошибки.
Colonist
Colonist
21 апреля 2018 в 17:38
Он прав! Ничего положительного для чемпионата с новая система не привнесла!
alfranza
alfranza
21 апреля 2018 в 16:12
Плохому танцору, все яйца мешают.
Верните лучше футбол нормальный и отношение к нему соответствующее!
Михаил Полунин
Михаил Полунин
21 апреля 2018 в 16:11
Мудрое предложение и я двумя руками "ЗА", но есть МУТКИ и прочие пристебаи от футбола , которые считают, что футбол на снегу с двумя циклами выхода на пик формы - это новая российская забава, способная поднять наш футбол до небес...

Хотелось бы РАЗУМА и МУДРОСТИ в головах футбольных руководителей!

Я болею за Спартак.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
21 апреля 2018 в 14:33
Поля для всех одинаковы,просто нужно блюсти распорядок для профессионалов,меньше зажигать в барах ночных,меньше 69......ть,а то у вас даже зулусы нашли себе наших телок и зажигают в Москве.Про бани вообще не говорю,логово чертово.
Санчо Панса
Санчо Панса
21 апреля 2018 в 12:58
Ты то будешь первым, кто будет голосовать за возвращение данной системы! Плохому танцору, сами знаем, что мешает) Начни лучше с себя, Глушак. Прежде всего завязывай пить и научись играть в футбол как надо! Игрок сборной России, как-никак....
artsinalex
artsinalex
21 апреля 2018 в 12:42
Сколько помню, при весна-осень частенько последние туры игрались на снегу, а весной один фиг все те же огороды несколько первых туров.
А в годы чемпионатов мира мы один фиг приостанавливали собственный чемп. Или Глушаводков хочет сказать, что в период проведения ЧМ-2018 мы бы играли параллельно?
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответ Nikola45 (раскрыть)
21 апреля 2018 в 12:36
    Nikola45
    Nikola45
    21 апреля 2018 в 11:36
    В бане с Промесом играйте! Там погода у вас всегда одинаковая!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    21 апреля 2018 в 10:52
    Будешь прыгать по грязи в Перми, Самаре, Красноярске весной и по снегу в Москве в ноябре. Разница какая?
    Shpundya .
    Shpundya .
    21 апреля 2018 в 10:47
    Джигит зелёных полей. (кузнечик)
    Linxform
    Linxform
    21 апреля 2018 в 10:34
    Если рабочий день установить с 13:00 до 12:00 следующего дня с двумя перерывами с 17:00 до 08:00 и с 12:00 до 13:00 значит ли это что реальное рабочее время изменится, работник будет работать больше и спать меньше? (сарказм)
    shur
    shur
    21 апреля 2018 в 10:28
    ...а лучше в зале,сухо и тепло,профессионал хр.нов!!!
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
    21 апреля 2018 в 10:14
    Не нужно забывать, что в той же Англии расстояния между городами гораздо меньше, чем у нас
    Во первых далеко для болельщиков, а это экономический план (тем более для таких клубов как Уфа, Арсенал, Ростов и прочие)
    Во вторых для команд тяжело перемещаться на такие расстояния постоянно
    И еще учти, что для Зенита (относительно московских команд) любой выезд дальше на 700 км (Кроме Хабаровска)
    Влад Богатырёв
    Влад Богатырёв
    21 апреля 2018 в 09:52
    Осень - Весна - плюс в том, что клуб, после попадания в ЕК не ждёт целый год, как было раньше, а лишь три месяца.
    Летом не играют из-за международных игр. Поэтому и получается, что играть приходится и осенью и весной, как в Весна-Осень, так и в Осень-Весна.
    С Осени можно перенести матч на Весну (Осень-Весна), в Весна-Осень такого сделать нельзя.
    Короче говоря - нынешняя система имеет больше плюсов. Всё упирается в составителей календаря.
    Александр Уваров
    Александр Уваров
    21 апреля 2018 в 09:51
    Какая тебе весна-осень? рожденный ползать,летать не может!!!
    FROLL 001
    FROLL 001
    21 апреля 2018 в 09:29
    Вернуть на весну-лето и летний перерыв уменьшить вдвое!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    21 апреля 2018 в 09:27
    Выход один - делать арены как "Паркен" в Копенгагене,"Крестовский" в Санкт Петербурге.....

    Это куда проще чем бесконечно спорить с погодой и со сторонниками переходов с одной системы на другую......

    Геркус по-моему 3 раза летал в Копенгаген и переходит от слов к делу........
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    21 апреля 2018 в 09:27
    А какая разница? У нас просто круги местами поменяли и все. Просто надо уплотнять матчи проводить 3-4 матча за 2 недели в удобное время (май, июль-сентябрь). Не сломаются, вон в Англии играют боксинг дэй и ноют, не считая кучи кубков и еврокубки.
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman
    21 апреля 2018 в 09:19
    в 2003 году чемпионат закончился в первых числах ноября. Тогда я не слышал и не читал нигде о нытье. Играли. Да и чемпионат был интереснее. А эти...2-3 матча сыграют, после перерыв на 2 недели. МАТЧИ "СБОРНОЙ" ЖЕ!
    EAGinLE
    EAGinLE
    21 апреля 2018 в 09:15
    Играть нужно летом ., а не зимой .
    BDA8181
    BDA8181 ответ d_fincher (раскрыть)
    21 апреля 2018 в 09:13, ред.
    А чем он прав?! Если не умеют играть , не умеют строить стадионы. Кто в этом виноват?! Плохому танцору вечно что то мешается.Надо было лет 25 назад стадионы строить . А теперь лет через 10 может и появится пару тройку игроков. А сейчас всё полуфабрикат.
    Аксинья
    Аксинья
    21 апреля 2018 в 09:11
    Да, не те времена...Раньше футболисты были августейшими особами, а сейчас декабристы...
    Shpundya .
    Shpundya . ответ vka1970 (комментарий удален) (раскрыть)
    21 апреля 2018 в 09:05
    минус на минус даёт плюс...)
    Байкал-38
    Байкал-38
    21 апреля 2018 в 09:03
    Плохому Глушакову поля играть мешают!
    Чем ему поле на "Открытие Арена" помешало в игре с Тосно?

    https://ss.6/userfiles/materials/120/1206343/large.jpg
    d_fincher
    d_fincher
    21 апреля 2018 в 08:53, ред.
    По-моему он прав. Но питерский Мутко продолжит свое черное дело.
    VIPded
    VIPded
    21 апреля 2018 в 08:46
    По жаре наши тюлени/пингвины вааще шевелиться перестанут! Так хоть согреваться движением приходится им...)))
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