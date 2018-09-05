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«Зенит» пригласил рэпера Басту на стадион «Санкт-Петербург»

сегодня, 17:57

«Зенит» пригласил рэпера Басту на концерт, который пройдет 23 сентября перед матчем 8-го тура РПЛ «Зенит» - «Локомотив». На арене «Санкт-Петербург» за 2 часа до встречи состоится фестиваль уличной музыки.

«Уважаемый Баста! В связи со сложившейся ситуацией с вашим концертом, приглашаем вас к участию в фестивале уличной музыки, который пройдет на стадионе „Санкт-Петербург“ перед матчем „Зенит“ - „Локомотив“», — говорится в сообщении «Зенита».

Ранее «Ростов» выразил недовольство тем фактом, что 29 сентября на «Ростов-Арене» пройдет концерт Басты. Футбольный клуб опасается за состояние газона после мероприятия. Сам Баста после этого заявил, что готов провести концерт в другом месте города бесплатно.

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Все комментарии
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 18:54
да уж ,тень на это движение
spartach n1
spartach n1
сегодня в 18:53
Зовут мух на своё ***** !)
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 18:50
MALOVAR:
Рэп вообще-то бедные придумали и он против системы....
Кто? Баста против системы? хахах
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 18:39
О какие хитрын .
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 18:33
parallels:
тем временем, спартак пригласил выступить бориса и трубача.
На спартаковском стадионе пару лет назад Rammstein выступали
drug01
drug01
сегодня в 18:30
Денег много можно и священника взять
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 18:18
Ещё бы Розенбаума и Боярского!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 18:17
с удовольствием их всех слушаю.не понимаю гомофобных настроений со стороны культурнолазурных,искусство отдельно ,петарды отдельно
ВЦСПС 1
ВЦСПС 1
сегодня в 18:14
ПерекатиПоле:
Трубач, Моисеев, Азис, Пенкин, Шура - это верные болельщики спартака и носители знаменитого духа. Они и так выступают каждый домашний матч без приглашения.
Вам виднее, вы видать завсегдатай их концертов.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 18:12
parallels:
тем временем, спартак пригласил выступить бориса и трубача.
Трубач, Моисеев, Азис, Пенкин, Шура - это верные болельщики спартака и носители знаменитого духа. Они и так выступают каждый домашний матч без приглашения.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
сегодня в 18:11
Жаль ЖигО нет, а то бы поклонники моисеева заполнили весь отрывашкин дом.
Sergus
Sergus
сегодня в 18:10
ВЦСПС 1:
Нам питерские знаменитости не нужны, Для нас Любэ, для вас Баста Моисеев и Трубач с Шнурой.
Трубач, ШурА и Моисеев старые преданные поклонники спартака, или забыли?
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 18:09
Рэп вообще-то бедные придумали и он против системы....
ВЦСПС 1
ВЦСПС 1
сегодня в 18:08
Antonchik:
Во втором акте будет петь Шура.
LOpp
LOpp
сегодня в 18:08
На Крестовский уместней пригласить ВИА Синяя птица или Елену Воробей.
ВЦСПС 1
ВЦСПС 1
сегодня в 18:06
Antonchik
Antonchik
сегодня в 18:06
parallels:
тем временем, спартак пригласил выступить бориса и трубача.
Во втором акте будет петь Шура.
parallels
parallels
сегодня в 18:02
тем временем, спартак пригласил выступить бориса и трубача.
Alista
Alista
сегодня в 18:01
Пусть лучше Баста поет в ростове, все равно раз в десять больше публики соберет, чем пердивный ростов.
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