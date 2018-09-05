«Зенит» пригласил рэпера Басту на стадион «Санкт-Петербург»

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«Зенит» пригласил рэпера Басту на концерт, который пройдет 23 сентября перед матчем 8-го тура РПЛ «Зенит» - «Локомотив». На арене «Санкт-Петербург» за 2 часа до встречи состоится фестиваль уличной музыки.

«Уважаемый Баста! В связи со сложившейся ситуацией с вашим концертом, приглашаем вас к участию в фестивале уличной музыки, который пройдет на стадионе „Санкт-Петербург“ перед матчем „Зенит“ - „Локомотив“», — говорится в сообщении «Зенита».

Ранее «Ростов» выразил недовольство тем фактом, что 29 сентября на «Ростов-Арене» пройдет концерт Басты. Футбольный клуб опасается за состояние газона после мероприятия. Сам Баста после этого заявил, что готов провести концерт в другом месте города бесплатно.