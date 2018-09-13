Саутгейт: «Роналду в возрасте Рэшфорда не забивал столько, сколько Маркус»

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт вновь похвалил своего подопечного, нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
Рэшфорд обладает особенным талантом.
Насколько я помню, Харри [Кейн] в том возрасте почти не играл за «Тоттенхэм».
Можно даже вспомнить некоторых топ-футболистов, которые рано получили вызов в национальные команды. Можно вспомнить вещи, которые делал на поле Роналду, но он не трансформировал их в такое количество голов. Так что мы должны дать Маркусу время на дальнейшее развитие.
Рэшфорд редко выходит в старте МЮ? Я не должен вмешиваться в клубные дела. У тренеров клубов тяжёлая работа. У команд из первой шестёрки большие составы и огромная конкуренция за места. Моуриньо – большой поклонник Маркуса, но он должен делать свою работу.
Во время сентябрьского сбора Рэшфорд забил гол в матче Лиги Наций с Испанией (1:2) и товарищеском поединке против Швейцарии (1:0).