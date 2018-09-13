Саутгейт: «Роналду в возрасте Рэшфорда не забивал столько, сколько Маркус»

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт вновь похвалил своего подопечного, нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

Рэшфорд обладает особенным талантом.

Насколько я помню, Харри [Кейн] в том возрасте почти не играл за «Тоттенхэм».

Можно даже вспомнить некоторых топ-футболистов, которые рано получили вызов в национальные команды. Можно вспомнить вещи, которые делал на поле Роналду, но он не трансформировал их в такое количество голов. Так что мы должны дать Маркусу время на дальнейшее развитие.