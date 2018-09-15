Почеттино: «Кейн и Салах – игроки разного типа, но оба очень хороши»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино накануне матча с «Ливерпулем» сравнил нападающего своей команды Харри Кейна с лидером атаки мерсисайдцев Мохамедом Салахом.
Это два совершенно разных футболиста. Один (Прим. - Салах) больше играет с краю, хотя теперь он часто действует на позиции инсайда, но всё же изначально это вингер.
Оба являются совершенными футболистами. Я не хочу ничего говорить против того или другого. Если Харри мой игрок это не значит, что я собираюсь хвалить Харри и критиковать Салаха.
Разница между ними очевидна. Сам стиль их игры различен. Но я считаю, что они оба очень хорошие футболисты.
Почеттино также подчеркнул, что «Тоттенхэму» будет тяжело одолеть «Ливерпуль», но победа над мерсисайдцами будет очень полезна для «шпор» с психологической точки зрения.