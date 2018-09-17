Салах: «Клопп с самого начала относился ко мне, как к другу»

сегодня, 17:30

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своих взаимоотношениях с тренером «красных», одноклубниками и болельщиками команды.

О Юргене Клоппе

С первого же дня в «Ливерпуле» он относился ко мне, как к другу. Мы друг с другом общались, и сразу появилась сильная связь.

О Роберто Фирмино и Садьо Мане

Мы друзья, часто проводим время вместе. Втроем обычно сидим в раздевалке после матчей, общаемся. Мы едины, и нет разницы, кто из нас забьет больше всего голов.

О болельщиках «Ливерпуля»

Уже через месяц или два обо мне придумали песню, и это нечто особенное. Как только я перешел в «Ливерпуль», я почувствовал страсть болельщиков и любовь. Они просто лучшие!

Напомним, Салах занял второе место в голосовании болельщиков мерсисайдцев за лучшего игрока по итогам августа.