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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
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Салах: «Клопп с самого начала относился ко мне, как к другу»

сегодня, 17:30

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своих взаимоотношениях с тренером «красных», одноклубниками и болельщиками команды.

О Юргене Клоппе

С первого же дня в «Ливерпуле» он относился ко мне, как к другу. Мы друг с другом общались, и сразу появилась сильная связь.

О Роберто Фирмино и Садьо Мане

Мы друзья, часто проводим время вместе. Втроем обычно сидим в раздевалке после матчей, общаемся. Мы едины, и нет разницы, кто из нас забьет больше всего голов.

О болельщиках «Ливерпуля»

Уже через месяц или два обо мне придумали песню, и это нечто особенное. Как только я перешел в «Ливерпуль», я почувствовал страсть болельщиков и любовь. Они просто лучшие!

Напомним, Салах занял второе место в голосовании болельщиков мерсисайдцев за лучшего игрока по итогам августа. 

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dzvinka
dzvinka
сегодня в 17:34
ну и славно, а теперь соберись и начни уже работать, и выкинь все те хвалебные возгласы журналюг о себе из своей кудрявой головы
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