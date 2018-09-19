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Кафельников: «Знаю, что Глушаков, Комбаров и Самедов хотят „слить“ Карреру»

сегодня, 13:44

Известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников в своем «твиттере» поделился инсайдом о «Спартаке». По его информации, игроки «красно-белых» Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Александр Самедов хотят избавиться от главного тренера команды Массимо Карреры.

Рома Зобнин отказался поддержать бунтарей в раздевалке (возглавляют бунт Глушаков, Комбаров и Самедов) по сливу Массимо. Знаю это из достоверных источников. Сразу видно, кто из чего сделан.

Накануне Глушаков и Андрей Ещенко были отстранены от тренировок с основной командой. 

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Все комментарии
Sully
Sully
сегодня в 14:10
забавно что опять баня и глушаков и снова разврат))
Sully
Sully ответил parallels
сегодня в 14:09
https://www.youtube.com/watch?v=NSyTaTgmfzc
это была не проститутка а Джано, ладно если бы баба, а так с мужиком... Дашу можно понять)) не зря она подписалась на Джона Терри, теперь точно в Лондон полетит.
sihafazatron
sihafazatron ответил parallels
сегодня в 14:07
https://www.youtube.com/watch?v=NSyTaTgmfzc
в роли проституки промеска?)
rawer
rawer ответил sihafazatron
сегодня в 14:07
следующего тренера спартака будут выбирать по лайкам или смс голосованием
выбирать тренера через голосование вконтакте прерогатива Зенита
denmig
denmig ответил Don trambon
сегодня в 14:06
Спокойно, детка! Сходи пока в школу поучиться уму-разуму! Что 5 меньше 7 , уже выучил - это хорошо! Теперь выучи, что 5 - это не предел, будет больше!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил parallels
сегодня в 14:06
https://www.youtube.com/watch?v=NSyTaTgmfzc
Там еще последних кадров нет, где Луис Адриано выходит, обнимает Глушакова, смотрит на жену и говорит: "Денис, кто это? Неужели ты мне изменяешь?"
Sully
Sully
сегодня в 14:04
бунт в курятнике, петухи взбунтовались!))
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 14:04
Запутано все .
Заратустра
Заратустра
сегодня в 14:04
Сколько грязных слухов вокруг спартака! Нескончаемый поток! Хотя чего удивляться - где свиньи, там и грязь!
drug01
drug01
сегодня в 14:04
Заговор в Спартаке????
parallels
parallels
сегодня в 14:03
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Don trambon
сегодня в 14:02
Жена Глушакова застукала своего мужа в сауне с проституткой. Вай вай вай. Ну теперь понятен бунт. большиголовый решил вместо игры в баньке с ещенко порезвиться. ахах
Просто Денису так никто не дает, приходится проституток снимать. Не любят "Спартак")))
cska plus
cska plus
сегодня в 14:01
Ахахах! Белые пенсионеры примкнут в свои ряды пенсионеров негров и сольют макаронника.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:00
Интереснее всего, что возглавляют бунт три игрока, которые вообще по уровню на РПЛ слабо тянут. Я уж не говорю про Комбарова, это уровень дворового футбола в Зимбабве, но Глушаков и Самедов давно два доигрывающих ветерана просто.

Такие в ЦСКА или "Зените" в резерве играют, а в "Спартаке" они лидеры.

Ну что сказать, такая команда.

0 голов за 7 матчей с игры. Единственная из РПЛ. И болельщики еще реально считают, что они чемпионство разыгрывают)))
Don trambon
Don trambon
сегодня в 13:59
Жена Глушакова застукала своего мужа в сауне с проституткой.

Вай вай вай. Ну теперь понятен бунт. большиголовый решил вместо игры в баньке с ещенко порезвиться. ахах
Антон Трифонов
Антон Трифонов
сегодня в 13:55
одного уже жена слила.. хаха)))
cska.78
cska.78
сегодня в 13:55
    sihafazatron
    sihafazatron ответил Евгений Перфильев
    сегодня в 13:54
    ТЫ ЛУЧШЕ БЫ ИНТЕРИСОВАЛСЯ БОЛЬШЕ СВОИМ КЛУБОМ. ХОТЯ ПОНЯТЬ МОЖНО ВЕДЬ СПАРТАК ПОПУЛЯРНЕЕ ВСЕХ
    а ты наверно никогда на ветки цска не заходишь?
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 13:54
    Не клуб, а посмешище) Бунтари- дикари.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Евгений Перфильев
    сегодня в 13:53
    ТЫ ЛУЧШЕ БЫ ИНТЕРИСОВАЛСЯ БОЛЬШЕ СВОИМ КЛУБОМ. ХОТЯ ПОНЯТЬ МОЖНО ВЕДЬ СПАРТАК ПОПУЛЯРНЕЕ ВСЕХ
    Я бы сказал, он забавнее всех))
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 13:52
    Пупсики такое позорище!!!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил parallels
    сегодня в 13:50
    с большим отрывом победит борис)
    Тренеровки в баню перенесет первым делом уже официально
    Евгений Перфильев
    Евгений Перфильев ответил sihafazatron
    сегодня в 13:50
    следующего тренера спартака будут выбирать по лайкам или смс голосованием
    ТЫ ЛУЧШЕ БЫ ИНТЕРИСОВАЛСЯ БОЛЬШЕ СВОИМ КЛУБОМ. ХОТЯ ПОНЯТЬ МОЖНО ВЕДЬ СПАРТАК ПОПУЛЯРНЕЕ ВСЕХ
    Мысыктар
    Мысыктар
    сегодня в 13:50
    ну как всегда,свинство )
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 13:50
    Да, это любимое дело спартачей - сливать своих тренеров)) Наверняка так и было.
    parallels
    parallels ответил sihafazatron
    сегодня в 13:48
    следующего тренера спартака будут выбирать по лайкам или смс голосованием
    с большим отрывом победит борис)
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 13:46
    следующего тренера спартака будут выбирать по лайкам или смс голосованием
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