Кафельников: «Знаю, что Глушаков, Комбаров и Самедов хотят „слить“ Карреру»

сегодня, 13:44

Известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников в своем «твиттере» поделился инсайдом о «Спартаке». По его информации, игроки «красно-белых» Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Александр Самедов хотят избавиться от главного тренера команды Массимо Карреры.

Рома Зобнин отказался поддержать бунтарей в раздевалке (возглавляют бунт Глушаков, Комбаров и Самедов) по сливу Массимо. Знаю это из достоверных источников. Сразу видно, кто из чего сделан.

Накануне Глушаков и Андрей Ещенко были отстранены от тренировок с основной командой.