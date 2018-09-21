Липпи - об удалении Роналду: «У Бриха случилась галлюцинация»

Бывший наставник «Ювентуса» Марчело Липпи прокомментировал удаление Криштиану Роналду в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии». Немецкий арбитр Феликс Брих решил показать форварду красную карточку, когда тот потрепал за волосы своего соперника.

Судья показал красную карточку Роналду, потому что у него случилась галлюцинация. Теперь УЕФА должен выйти и признать: «Господа, мы ошиблись». Время уже не повернуть вспять, Роналду удален и игра окончена, но дисквалификация будет полнейшим абсурдом.