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Липпи - об удалении Роналду: «У Бриха случилась галлюцинация»

сегодня, 11:32
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия0 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Бывший наставник «Ювентуса» Марчело Липпи прокомментировал удаление Криштиану Роналду в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии». Немецкий арбитр Феликс Брих решил показать форварду красную карточку, когда тот потрепал за волосы своего соперника.

Судья показал красную карточку Роналду, потому что у него случилась галлюцинация. Теперь УЕФА должен выйти и признать: «Господа, мы ошиблись». Время уже не повернуть вспять, Роналду удален и игра окончена, но дисквалификация будет полнейшим абсурдом.

Чтобы такого не случалось впредь, нужно немедленно ввести VAR в Лигу чемпионов.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:34
А незачем руки о волосы соперника вытирать.
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