Гол Асенсио принес «Реалу» победу над «Эспаньолом»

В матче 5-го тура Примеры «Реал» одолел «Эспаньол».
Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу».
«Реал» - «Эспаньол» - 1:0 (1:0)
Гол: Асенсио 41
«Реал»: Куртуа, Начо, Рамос, Варан, Одриосола, Себальос (Лукас Васкес 61), Каземиро, Модрич, Асенсио, Бензема (Мариано Диас 59), Иско (Маркос Льоренте 79)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
«Эспаньол»: Диего Лопес, Вила, Эрмосо, Налдо, Хави Лопес, Пьятти (Баптистао 53), Дардер (Санчес 54), Марк Рока, Гранеро, Перес (Серхио Гарсия 70), Борха Иглесиас
Главный тренер: Руби.
Предупреждения: Начо 6, Марк Рока 25, Хави Лопес 45+1, Каземиро 78
Судья: Лаос Матеу.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В другом матче тура «Атлетико» переиграл «Хетафе».
Скучная победа Реала,но 3 очка есть 3 очка!
Скучная победа Реала,но 3 очка есть 3 очка!