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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
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11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 2.25 2.99 3.75
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:2 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2.94 2.84 2.74
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1:1 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1.30 4.80 14.25
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.55 3.35 9.60
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
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17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 3:0 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1.191 7.30 14.00
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 1.60 3.85 7.08
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 1:2 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 33.00 5.55 1.194
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе 0:2 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 1:0 Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 1.102 9.30 31.00
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21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 0:1 Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 4.04 3.47 2.01
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Гол Асенсио принес «Реалу» победу над «Эспаньолом»

сегодня, 23:39
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

В матче 5-го тура Примеры «Реал» одолел «Эспаньол».

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» - «Эспаньол» - 1:0 (1:0)
Гол: Асенсио 41

«Реал»: Куртуа, Начо, Рамос, Варан, Одриосола, Себальос (Лукас Васкес 61), Каземиро, Модрич, Асенсио, Бензема (Мариано Диас 59), Иско (Маркос Льоренте 79)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Вила, Эрмосо, Налдо, Хави Лопес, Пьятти (Баптистао 53), Дардер (Санчес 54), Марк Рока, Гранеро, Перес (Серхио Гарсия 70), Борха Иглесиас
Главный тренер: Руби.

Предупреждения: Начо 6, Марк Рока 25, Хави Лопес 45+1, Каземиро 78

Судья: Лаос Матеу.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В другом матче тура «Атлетико» переиграл «Хетафе».

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Козинак
Козинак
сегодня в 23:55
а где же барс-ф со своей огромной писаниной и кучей лайков?)))
Gelious
Gelious
сегодня в 23:43
Вот в подобные матчи и понимаешь, как же важен был Роналду. Некому забивать.
creamboy
creamboy
сегодня в 23:42
Ненастроились!
Скучная победа Реала,но 3 очка есть 3 очка!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 23:40
Кто бы сомневался в победе.
Sunny.
Sunny.
сегодня в 23:39
Отскок Петрович!
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