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Бонуччи: «Свист болельщиков в мой адрес превратился в аплодисменты»

03 октября 2018, 11:29
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг БойзМатч завершен

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи после победы над «Янг Бойз» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов (3:0) отметил, что его отношения с фанатами «бьянконери» становятся лучше. Напомним, оборонец провел год в «Милане», после чего вернулся в туринский клуб.

Свист болельщиков превратился в аплодисменты. Надеюсь, что так и продолжится. Всё зависит от меня. Я должен продолжать работать и демонстрировать свои способности на поле. Надеюсь, что аплодисменты станут громче, а трибуны будут скандировать мое имя, как это было раньше.

Я знаю, что это был сложный год для них, как и для меня, но я сделаю всё возможное.

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