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Ковач: «Возможно, кого-нибудь купим зимой»

26 октября 2018, 19:22

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился мнением о дортмундской «Боруссии», которая на данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии.

«Боруссия» сейчас выступает очень хорошо. Я говорю не только о результатах, но и об их игре. Нам необходимо их догонять. И необходимо делать это как можно быстрее. Посмотрим, может зимой нам удастся кого-нибудь подписать.

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Все комментарии
Alexander Garmash
Alexander Garmash
29 октября 2018 в 11:29
Благо сейчас раздолье в выборе забивных напов даже вне топовых клубов:
навскидку - Товен, Иммобиле, Икарди. Но можно по привычке Баварии и двух зайцев подстрелить - подписать Алькасера =)))
Bayern Best
Bayern Best
27 октября 2018 в 04:00
Купите напа.
Сливки общества
Сливки общества
26 октября 2018 в 22:05
Ахах, дошло наконец. Летом чет тарахтели, что укомплектованы.
Dominators
Dominators
26 октября 2018 в 21:36, ред.
,,Посмотрим, может зимой нам удастся кого-нибудь подписать.,,
Из игроков Дортмунда .Самка собаки .
youtomee
youtomee
26 октября 2018 в 20:36
скорее всего зимой они в первую очередь нового тренера подпишут
NAZAR 007
NAZAR 007
26 октября 2018 в 19:48
Вернера из Ляйпцига и серба Йовича из Франкфурта купите,
а Гнабри с Вагнером -продайте ) В атаке хоть порядок наведете )
Гость
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