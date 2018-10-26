Ковач: «Возможно, кого-нибудь купим зимой»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился мнением о дортмундской «Боруссии», которая на данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии.
«Боруссия» сейчас выступает очень хорошо. Я говорю не только о результатах, но и об их игре. Нам необходимо их догонять. И необходимо делать это как можно быстрее. Посмотрим, может зимой нам удастся кого-нибудь подписать.
навскидку - Товен, Иммобиле, Икарди. Но можно по привычке Баварии и двух зайцев подстрелить - подписать Алькасера =)))
навскидку - Товен, Иммобиле, Икарди. Но можно по привычке Баварии и двух зайцев подстрелить - подписать Алькасера =)))
Из игроков Дортмунда .Самка собаки .
Из игроков Дортмунда .Самка собаки .
а Гнабри с Вагнером -продайте ) В атаке хоть порядок наведете )
а Гнабри с Вагнером -продайте ) В атаке хоть порядок наведете )