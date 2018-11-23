Надсон: «Если „Урал“ победил „Спартак“, то и „Крылья“ могут»

Защитник «Крыльев Советов» Надсон перед матчем со «Спартаком» вспомнил о совместной работе с новым тренером «красно-белых» Олегом Кононовым.

Я с ним работал в «Шерифе». Мы жили в одном доме рядом с базой – я на втором этаже, а он на девятом. Тогда я представить не мог, что спустя столько лет буду выступать в России против команды Кононова. Понятно, что он любит играть на атаку, но нам нужно исходить от самих себя. Если «Урал» победил «Спартак», то и мы можем.

Мне кажется, он, как ценитель атакующего стиля, влюблён в бразильский футбол. Кононов вообще отличный тренер, и у него есть всё, чтобы преуспеть в «Спартаке». Он ставит в состав тех, кто лучше играет и тренируется.