Паредес минимум до лета не покинет «Зенит»

сегодня, 14:31

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес не покинет команду как минимум до лета.

Во-первых, игрока не хочет продавать сам клуб, так как Паредес является одним из ключевых футболистов «Зенита», а на фоне потерь Александра Кокорина и Кристиана Нобоа его важность для команды только усиливается.