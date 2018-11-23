Паредес минимум до лета не покинет «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес не покинет команду как минимум до лета.
Во-первых, игрока не хочет продавать сам клуб, так как Паредес является одним из ключевых футболистов «Зенита», а на фоне потерь Александра Кокорина и Кристиана Нобоа его важность для команды только усиливается.
Сам игрок тоже не против остаться в России. Его устраивает, что из РПЛ он получает вызовы в сборную Аргентины. Кроме того, у Паредеса недавно родился ребенок - смена места жительства в данной ситуации нецелесообразна.