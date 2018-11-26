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Инспектор УЕФА посетил матч «Анжи» - «Рубин»

сегодня, 10:05
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Представитель департамента безопасности УЕФА Фернанд Меез посетил матч «Анжи» - «Рубин» в сопровождении представителя департамента безопасности РФС Николая Ширяева.

УЕФА запрещает проводить домашние матчи еврокубков на территории Северного Кавказа. Несколько лет назад рабочая группа комитета по безопасности УЕФА запретила «Анжи» играть в Махачкале и на всей территории Северного Кавказа. Данный запрет продолжает действовать до сих пор.

В субботу Меез в рамках рабочего визита провел новую инспекцию. По итогам двухдневного визита в Дагестан и Чеченскую республику представитель комитета по безопасности УЕФА подготовит доклад, на основе которого рабочая группа комитета будет принимать решение о снятии запрета на проведение еврокубковых матчей на территории Северного Кавказа.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   41 / 884
сегодня в 10:58
Это хорошо. Давно пора снимат этот запрет!
Фата лист
Фата лист
   42 / 884
сегодня в 10:57
Даже так посещаемость выше не стала, нужно большие группы инспекторов собирать, чтобы стадион не пустовал.
нечитайло
нечитайло
   321 / 884
сегодня в 10:33
Все нормально у нас
Almazny
Almazny
   34 / 884
сегодня в 10:33
Лучше бы инспектор УЕФА посетил открывашку и увидел ужасный судейский беспредел.
Brigar
Brigar
   20 / 884
сегодня в 10:25
В тарасовке опаснее, там одни москалевы только и шныряют за баблом.
drug01
drug01
   95 / 884
сегодня в 10:09
Пора смотреть только футбол!!!!
cska plus
cska plus
   2 / 884
сегодня в 10:07
Не безопасно например в Аргентине, посмотрите, что вытворяют.
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