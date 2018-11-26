Инспектор УЕФА посетил матч «Анжи» - «Рубин»

Представитель департамента безопасности УЕФА Фернанд Меез посетил матч «Анжи» - «Рубин» в сопровождении представителя департамента безопасности РФС Николая Ширяева.
УЕФА запрещает проводить домашние матчи еврокубков на территории Северного Кавказа. Несколько лет назад рабочая группа комитета по безопасности УЕФА запретила «Анжи» играть в Махачкале и на всей территории Северного Кавказа. Данный запрет продолжает действовать до сих пор.
В субботу Меез в рамках рабочего визита провел новую инспекцию. По итогам двухдневного визита в Дагестан и Чеченскую республику представитель комитета по безопасности УЕФА подготовит доклад, на основе которого рабочая группа комитета будет принимать решение о снятии запрета на проведение еврокубковых матчей на территории Северного Кавказа.