Инспектор УЕФА посетил матч «Анжи» - «Рубин»

сегодня, 10:05

Представитель департамента безопасности УЕФА Фернанд Меез посетил матч «Анжи» - «Рубин» в сопровождении представителя департамента безопасности РФС Николая Ширяева.

УЕФА запрещает проводить домашние матчи еврокубков на территории Северного Кавказа. Несколько лет назад рабочая группа комитета по безопасности УЕФА запретила «Анжи» играть в Махачкале и на всей территории Северного Кавказа. Данный запрет продолжает действовать до сих пор.