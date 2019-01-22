«Бавария» предложит «Штутгарту» 45 млн евро, чтобы подписать Павара зимой

22 января 2019, 11:44

«Бавария» хочет заполучить защитника «Штутгарта» Бенжамена Павара уже в январе.

Пару недель назад было объявлено, что француз перейдет в мюнхенский клуб летом за 35 млн евро, однако спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич надеется усилить состав команды Паваром еще в зимнее трансферное окно.

Мюнхенцы уже предлагали «швабам» 40 млн евро, однако последовал отказ. В ближайшие выходные команды встретятся в рамках матча Бундеслиги, и руководство клубов проведет новый этап переговоров - «Бавария» выступит с последним предложением в размере 45 млн евро.