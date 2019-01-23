«Манчестер Юнайтед» отказал «Арсеналу» в аренде Байи

23 января 2019, 07:58

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Арсенала» об аренде защитника МЮ Эрика Байи до конца текущего сезона с возможностью выкупа, информирует источник.

В переходе 24-летнего игрока лично заинтересован главный тренер «канониров» Унаи Эмери, однако в МЮ рассчитывают на Байи и не хотят усиливать одного из своих прямых конкурентов.

Отметим, что с назначением на пост главного тренера МЮ Оле-Гуннара Сульшера ивуарийский футболист не стал чаще выходить на поле, сыграв всего в одном из семи матчей Сульшера у руля манчестерской команды и получив в нём красную карточку.

По слухам, Байи является приоритетной кандидатурой для «Севильи».