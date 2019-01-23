«Тоттенхэм» навяжет борьбу «Манчестер Юнайтед» за Бергвейна

23 января 2019, 10:35

Нападающий ПСВ Стевен Бергвейн близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы уже на протяжении некоторого времени следят за 21-летним форвардом. Однако на фоне слухов, что «Тоттенхэм» также хочет приобрести игрока, МЮ стал более активно проявлять себя по отношению к игроку.

Бергвейн забил 9 голов и сделал 7 результативных передач в 17 матчах чемпионата Нидерландов этого сезона.