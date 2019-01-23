«Тоттенхэм» навяжет борьбу «Манчестер Юнайтед» за Бергвейна

Нападающий ПСВ Стевен Бергвейн близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы уже на протяжении некоторого времени следят за 21-летним форвардом. Однако на фоне слухов, что «Тоттенхэм» также хочет приобрести игрока, МЮ стал более активно проявлять себя по отношению к игроку.
Бергвейн забил 9 голов и сделал 7 результативных передач в 17 матчах чемпионата Нидерландов этого сезона.
Сегодня 15:54
скорее окажет давление))
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Сейчас ТТХ гораздо сильнее второго клуба Манчестера, так что Бергвейн перейдет именно туда
Сегодня 15:54
скорее окажет давление))
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Сейчас ТТХ гораздо сильнее второго клуба Манчестера, так что Бергвейн перейдет именно туда