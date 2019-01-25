Роналду хочет видеть в «Ювентусе» Бруну Алвеша

25 января 2019, 10:08

По информации итальянской прессы, Криштиану Роналду может поспособствовать переходу в «Ювентус» защитника «Пармы» Бруну Алвеша. 37-летний португалец является другом форварда и действительно рассматривается как замена Мехди Бенатиа.

Также Роналду желает видеть в команде Марсело, с которым играл ранее в «Реале».