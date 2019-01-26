«Дижон» - «Монако»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Дижона» и «Монако» на матч 22-го тура чемпионата Франции.
«Дижон»: Аллен, Шафик, Ямбере, Лаутоа, Хаддади, Абид, Марье, Квон, Слити, Саид, Таварес
«Монако»: Субашич, Балло-Туре, Глик, Налдо, Бадьяшиль, Сидибе, Хенрикс, Тилеманс, Фабрегас, Рони Лопеш, Фалькао
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что «Монако» накануне уволил Тьерри Анри и назначил на пост главного тренера команды Леонарду Жардима.
Даже жаль,что Ливерпуль и МС оторвались от остальной группы Такую "кучность" в первой шестерке иметь бы к 30-му туру.
Даже жаль,что Ливерпуль и МС оторвались от остальной группы Такую "кучность" в первой шестерке иметь бы к 30-му туру.
Да, я думаю, что "Монако" когда-то должен начать выигрывать, все-таки смешно, что команда с такими игроками (а по меркам Ла Лиги даже бегунок Депай суперзвезда) сливает 1-5. Это реальный зашквар.
Да, я думаю, что "Монако" когда-то должен начать выигрывать, все-таки смешно, что команда с такими игроками (а по меркам Ла Лиги даже бегунок Депай суперзвезда) сливает 1-5. Это реальный зашквар.
МЮ как наглядный пример.Не ожидал вчера от них победу никак,однако прут как бульдозер.Интересно,на ком первом споткнутся?
МЮ как наглядный пример.Не ожидал вчера от них победу никак,однако прут как бульдозер.Интересно,на ком первом споткнутся?
Монако во главе со старым новым тренером ,а также с Фабрегасом и Головиным против некоего Дижона,который на днях громко обыграл Сент-Этьенн и запорол мне хорошую ставку)
Монако во главе со старым новым тренером ,а также с Фабрегасом и Головиным против некоего Дижона,который на днях громко обыграл Сент-Этьенн и запорол мне хорошую ставку)