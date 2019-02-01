Санчо - трансферная цель «Манчестер Юнайтед» на лето

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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо. Манчестерский клуб определил 18-летнего хавбека как основную трансферную цель на лето. По слухам, «Боруссия» готова расстаться с Санчо не меньше, чем за 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Санчо заинтересованы «Реал», «Барселона» и «Бавария».