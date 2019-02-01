Санчо - трансферная цель «Манчестер Юнайтед» на лето

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо. Манчестерский клуб определил 18-летнего хавбека как основную трансферную цель на лето. По слухам, «Боруссия» готова расстаться с Санчо не меньше, чем за 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в услугах Санчо заинтересованы «Реал», «Барселона» и «Бавария».
з.ы К тому же он англичанин, что приоритетно для МЮ + был бы потрясающий щелчок по носу мс, а это очень приятный бонус для МЮ =)
з.ы К тому же он англичанин, что приоритетно для МЮ + был бы потрясающий щелчок по носу мс, а это очень приятный бонус для МЮ =)