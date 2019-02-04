Месси и Дембеле пропустили тренировку «Барселоны»

сегодня, 16:23

Нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Усман Дембеле пропустили тренировку каталонцев в преддверии кубкового матча с «Реалом», который состоится 6 февраля.

Месси получил травму бедра в последнем поединке против «Валенсии». Ожидается, что завтра он уже сможет вернуться к тренировкам, но окончательное решение по его участию в игре со «сливочными» пока не принято.

С Дембеле ситуация сложнее. Усман пропустил последние две недели из-за растяжения. Вдобавок на выходных он перенес простуду. Сегодня француз присутствовал на тренировке, но участия в занятии не принимал.