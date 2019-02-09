Гендиректор «Балтики»: «Видимо, финансы для Давыдова важнее спорта»

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказал, что клубу не удается договориться с нападающим «Спартака» Денисом Давыдовым.

По ситуации с Денисом Давыдовым сдвигов нет. Он находится в расположении „Спартака“. Денис отказывается идти на условия „Спартака“ по расторжению контракта. У нас до конца заявки осталось не так много времени, поэтому мы можем ждать его ещё не более пяти дней. Мы ему сказали, что если он хочет перезапустить карьеру, пусть переходит к нам, поиграет на новом стадионе. Но, видимо, финансовая составляющая для него перевешивает спортивную. Если он согласится на условия „Спартака“, то мы его примем, но, повторюсь, мы готовы ждать максимум пять дней.