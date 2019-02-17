«Интер» вырвал победу у «Сампдории»

сегодня, 21:59

В рамках 24-го тура Серии А «Интер» дома сумел обыграть «Сампдорию». После этого матча миланцы продолжают находиться на 3-м месте в турнирной таблице, имея в активе 46 очков. «Сампдория» же занимает 10-ю позицию с 33 пунктами.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Интернационале» - «Сампдория» 2:1 (0:0)

Голы: Д'Амброзио 73, Наингголан 78 - Габбьядини 76

«Интернационале»: Ханданович, Дальберт, Шкриньяр, де Врей, Д'Амброзио, Брозович, Гальярдини (Мариу 59), Перишич, Наингголан (Весино 89), Политано (Кандрева 69), Мартинес

Главный тренер: Спаллетти Лучано.

«Сампдория»: Аудеро, Мурру, Андерсен, Тонелли, Берешиньски (Сала 82), Линетти, Экдаль (Виейра 81), Прат, Сапонара (Габбьядини 75), Квальярелла, Дефрель

Главный тренер: Джампаоло Марко.

Предупреждения: Д'Амброзио 18, Перишич 24, Линетти 28, Шкриньяр 31

Судья: Довери Даниэле.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этой встречи.

В прошлом туре «Интер» обыграл «Парму».