«Интер» вырвал победу у «Сампдории»

В рамках 24-го тура Серии А «Интер» дома сумел обыграть «Сампдорию». После этого матча миланцы продолжают находиться на 3-м месте в турнирной таблице, имея в активе 46 очков. «Сампдория» же занимает 10-ю позицию с 33 пунктами.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Интернационале» - «Сампдория» 2:1 (0:0)
Голы: Д'Амброзио 73, Наингголан 78 - Габбьядини 76
«Интернационале»: Ханданович, Дальберт, Шкриньяр, де Врей, Д'Амброзио, Брозович, Гальярдини (Мариу 59), Перишич, Наингголан (Весино 89), Политано (Кандрева 69), Мартинес
Главный тренер: Спаллетти Лучано.
«Сампдория»: Аудеро, Мурру, Андерсен, Тонелли, Берешиньски (Сала 82), Линетти, Экдаль (Виейра 81), Прат, Сапонара (Габбьядини 75), Квальярелла, Дефрель
Главный тренер: Джампаоло Марко.
Предупреждения: Д'Амброзио 18, Перишич 24, Линетти 28, Шкриньяр 31
Судья: Довери Даниэле.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этой встречи.
В прошлом туре «Интер» обыграл «Парму».
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3 февраля и продлится СЕГОДНЯ до 23 : 59. Сделайте
свой выбор, спешите отдать ваши голоса, СЕГОДНЯ !
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
СЕГОДНЯ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ, ЖДЕМ ВАС !
Ежегодное голосование на звание лучших болельщиков
соккера в РПЛ , сезона 2018/19 гг., которое стартовало
3 февраля и продлится СЕГОДНЯ до 23 : 59. Сделайте
свой выбор, спешите отдать ваши голоса, СЕГОДНЯ !
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
от Сампды не ожидал слива такого((
от Сампды не ожидал слива такого((
Аха-ха)
Аха-ха)
По интеру скажу, что Фрозиноне разобралась с Сампой в их логове, не прибегая к помощи арбитров.
По интеру скажу, что Фрозиноне разобралась с Сампой в их логове, не прибегая к помощи арбитров.
С победой нирадзурцы, пусть Валерошкин Милан глотает пыль и плачет от нашево виличия.
С победой нирадзурцы, пусть Валерошкин Милан глотает пыль и плачет от нашево виличия.
Хотя фан-группа у них большая.
Хотя фан-группа у них большая.
Да что же ты будешь делать((
Когда же это закончится
Только старуха все время чистая и играет по правилам((
АХХА ХАХАХ
Да что же ты будешь делать((
Когда же это закончится
Только старуха все время чистая и играет по правилам((
АХХА ХАХАХ