«Интер» вырвал победу у «Сампдории»

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Англия. Кубок 2018/2019, 5 раунд 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 0:1 Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 4.35 3.5 1.85
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 0:2 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 4:1 Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.63 3.4 2.63
Испания. Примера 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Реал 1:2  Жирона 1.2 6.75 14
18:15 Матч завершен  Валенсия 0:0  Эспаньол 1.77 3.45 5
20:30 Матч завершен  Вильярреал 3:0  Севилья 1.1 9.5 23
22:45 сегодня  Бетис -:-  Алавес - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  СПАЛ 1:4  Фиорентина 3.4 3.1 2.25
17:00 Матч завершен  Эмполи 3:0  Сассуоло 1.13 8.5 20
17:00 Матч завершен  Дженоа 2:1  Лацио 13 4.3 1.35
17:00 Матч завершен  Удинезе 1:0  Кьево 2.7 2.2 4.3
20:00 Матч завершен  Интер 2:1  Сампдория 2.25 2.1 7.5
22:30 Идет первый тайм, 13’  Наполи 0:0  Торино 1.5 4.35 8
Германия. Бундеслига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Айнтрахт Ф 1:1  Боруссия М 2.65 3.25 2.75
20:00 Матч завершен  Байер 2:0  Фортуна 1.53 4.2 6.2
Франция. Лига 1 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Лилль 0:0  Монпелье 2.45 2.2 5.4
17:00 Матч завершен  Кан 0:0  Страсбур 3.95 2.15 2.95
17:00 Матч завершен  Бордо 2:1  Тулуза 1.35 4.3 12.5
19:00 Матч завершен  Реймс 2:0  Ренн 2.45 2.9 3.35
23:00 сегодня  Сент-Этьен -:-  ПСЖ 6.5 4.5 1.47
Австралия. А-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СиднейСидней 1:1 Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.27 6 9
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил 1:0 Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах 2.65 2.8 2.9
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах 2:1 Логотип футбольный клуб ГабалаГабала 1.12 6.1 37
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛюшняЛюшня 2:0 Логотип футбольный клуб Беса (Кавайе)Беса - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бюлис (Баллш)Бюлис -:- Логотип футбольный клуб Томори БератТомори Берат - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи 1:0 Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани 1.65 3.5 5.3
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза 0:1 Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти 3.45 2 3.4
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари 2:0 Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу 2.25 2.85 3.5
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТиранаТирана 1:1 Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас 4.1 2.7 2.15
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 0:1 Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.75 3.2 2.55
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 0:0 Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 2.6 2.4 3.7
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 14 4.2 1.33
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 1:1 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 8 3.05 1.62
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.95 3.3 4
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба -:- Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 2.8 3.05 2.6
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 2.35 2.9 3.25
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Раф (Рафаэла)Атлетико Раф 0:0 Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун -:- Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмагро (Буэнос-Айрес)Альмагро -:- Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 3:1 Логотип футбольный клуб ГенкГенк 2.4 3.5 2.75
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 0:1 Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 3.95 1.8 3.9
22:00 43’ Логотип футбольный клуб МускронМускрон 0:0 Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 1.83 3.55 3.95
Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ломмель ЮнайтедЛоммель Юнайтед 0:2 Логотип футбольный клуб Беерсхот-ВилрийкБеерсхот-Вилрийк - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр 3:0 Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 1.45 3.8 7.5
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 1:0 Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое 5.6 3.6 1.6
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 1:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 1.4 4.3 7.3
Бразилия. Лига Баияно 2019, 6 тур 1 X 2
22:00 42’ Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс 1:1 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
22:00 45’ Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие 1:0 Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина -:- Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон -:- Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 1:0 Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас -:- Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 2:0 Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе 2:1 Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
22:00 45’ Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 0:0 Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин -:- Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 5.2 3.1 1.75
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КаракасКаракас 1:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа - - -
22:00 41’ Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар 0:0 Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА - - -
22:30 13’ Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос -:- Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия -:- Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 0:0 Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2.4 3.35 2.8
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 1:3 Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2.15 3.1 3.5
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2:2 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.6 3.8 5.4
Германия. Третья лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:2 Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза 1.9 3.5 3.7
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 2:0 Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 2.3 3.3 2.9
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 1:0 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 3:0 Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 1:1 Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 2.15 2.95 4
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1:0 Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 1:1 Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 1.65 3.5 6.2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 4:1 Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 6.5 3.1 1.7
Дания. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 3:0 Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1:0 Логотип футбольный клуб ВейлеВейле 1.6 3.8 5.55
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс 0:2 Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг 2:1 Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 1.06 11 32
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Замалек (Каир)Замалек 2:1 Логотип футбольный клуб ЭНППИ (Каир)ЭНППИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 1:4 Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 3.1 2.9 2.45
21:30 54’ Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 2:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 1.35 5 7.1
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал 1:1 Логотип футбольный клуб Черчилль Бразерс (Маргао)Черчилль Бразерс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 26 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 3:0 Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.8 3.2 4.7
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 1:1 Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 3.15 2.9 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 0:1 Логотип футбольный клуб МалагаМалага 5.2 1.62 3.9
20:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу 0:1 Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия - - -
22:30 14’ Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 0:0 Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.05 3 3.8
Италия. Серия B 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 2:0 Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 1.77 2.6 8.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 3:2 Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 12 5.6 1.25
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис 0:2 Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис 0:0 Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ 3:2 Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.65 4.2 4.8
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 1:1 Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.9 4 3.6
Колумбия. Примера А 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка 3:0 Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:1 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 1:1 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
22:00 45’ Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто 1:1 Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор - - -
Колумбия. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп 2:1 Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа -:- Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер -:- Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал -:- Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 11 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 2:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 4:2 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Раджа (Касабланка)Раджа 3:3 Логотип футбольный клуб Юссуфия БеррешидЮссуфия Беррешид - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФУС де РабатФУС де Рабат 0:1 Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дифаа (Эль Жадида)Дифаа 1:1 Логотип футбольный клуб РСБ БерканеРСБ Беркане - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт 1:0 Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р 0:1 Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тампа Бэй Роудис (Санкт-Петербург, Флорида)Тампа Бэй Роудис 0:1 Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 2:1 Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити - - -
04:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлЛос-Анджелес Гэл -:- Логотип футбольный клуб Ванкувер УайткепсВанкувер Уайткепс - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)Реал Солт-Лейк 4:1 Логотип футбольный клуб Финикс РайзингФиникс Райзинг - - -
16:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик - - -
16:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб БайройтБайройт -:- Логотип футбольный клуб ФСВ Эрланген-БрюкФСВ Эрланген-Брюк - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 2:1 Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл 1:0 Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 1:1 Логотип футбольный клуб ЛиллестремЛиллестрем - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 1:2 Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 2 3.3 3.6
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон 3:0 Логотип футбольный клуб ТолукаТолука - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ 3:2 Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 3:0 Логотип футбольный клуб Атлас (Гвадалахара)Атлас - - -
21:00 87’ Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас 1:0 Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 5:0 Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.04 14 30
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 2:1 Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 1.27 4.6 17
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 1:0 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 1.35 4.05 12
18:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап 0:1 Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 4.7 3.85 1.68
Парагвай. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 2:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 1:1 Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 3:0 Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 1.08 9.5 26
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия 0:2 Логотип футбольный клуб КраковияКраковия 31 8.5 1.09
Португалия. Примейра 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 0:1 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 2.25 3.05 3.4
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2:0 Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 1.85 3.45 4.25
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШавешШавеш 1:1 Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта 1.33 4.4 12
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага 2.5 3.35 2.7
Португалия. Сегунда 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб КовильяКовилья 3:0 Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра 4.6 3.5 1.72
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МафраМафра 1:1 Логотип футбольный клуб ЭшторилЭшторил 2.85 3.1 2.5
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брага-2Брага-2 0:2 Логотип футбольный клуб АрокаАрока - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Порту-2Порту-2 1:1 Логотип футбольный клуб Оливейренше (Оливейра-де-Аземейш)Оливейренше 1.77 3.4 4.7
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Академика (Коимбра)Академика 1:0 Логотип футбольный клуб Фаренсе (Фару)Фаренсе 1.75 3.4 4.5
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лейшоеш (Матозиньюш)Лейшоеш 2:1 Логотип футбольный клуб Витория Гимарайнш 2Витория Гимарайнш 2 1.18 5.3 23
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матчи за 13-16 место 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МуромМуром 0:2 Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матчи за 9-12 место 1 X 2
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник 1:4 Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матчи за 5-8 место 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 0:2 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1/2 финала 1 X 2
19:15 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 1:1
(1:0 п.) 		Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари 0:0 Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан 0:1 Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
21:00 83’ Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух 1:2 Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани 1.27 4.7 15
Сербия. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад 2:2 Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр 1:0 Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Османлыспор (Анкара)Османлыспор 3:0 Логотип футбольный клуб КарабюкспорКарабюкспор 1.06 13 17
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтинорду (Измир)Алтинорду 1:0 Логотип футбольный клуб Газиантеп ББГазиантеп ББ - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АданаспорАданаспор 1:1 Логотип футбольный клуб ИстанбулспорИстанбулспор 2.35 3.2 2.9
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Афьонспор (Афьонкарахисар)Афьонспор 3:2 Логотип футбольный клуб ГиресунспорГиресунспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор 4:2 Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 2.4 3.2 2.95
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор 2:1 Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 2.2 3.1 3.4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 0:2 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 1.95 3.6 3.6
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 1:4 Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 4 4 1.75
Франция. Лига 2 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо 0:1 Логотип футбольный клуб ЛансЛанс 3.8 3 2.1
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 1:0 Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 1.78 2.5 8
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб 3:0 Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп 1.35 5 7
Чехия. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 2:2 Логотип футбольный клуб ОпаваОпава 1.7 2.95 7.5
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 2:0 Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П 2.85 3 2.5
Чили. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УнивЧили (Сантьяго)УнивЧили 1:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ун.Консеп (Консепсьон)Ун.Консеп 0:0 Логотип футбольный клуб Эвертон ВдМ (Винья-дель-Мар)Эвертон ВдМ - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Уачипато (Талькауано)Уачипато 2:1 Логотип футбольный клуб О'Хиггинс (Ранкагуа)О'Хиггинс 2.3 3.2 3
Чили. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пуэрто МонттПуэрто Монтт 2:2 Логотип футбольный клуб Ньюбленсе (Чильян)Ньюбленсе - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантьяго МорнингСантьяго Морнинг 3:2 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Магальянес (Сантьяго)Магальянес 0:0 Логотип футбольный клуб Сан-Луис (Кильота)Сан-Луис - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Деп ТемукоДеп Темуко - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СантВонд (Сантьяго)СантВонд 0:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз 2:0 Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер 0:1 Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БазельБазель 1:0 Логотип футбольный клуб СьонСьон 1.5 4.55 6
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
15:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл 2:1 Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок 0:1 Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 7.5 4.5 1.4
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«Интер» вырвал победу у «Сампдории»

сегодня, 21:59
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)2 : 1Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияМатч завершен

В рамках 24-го тура Серии А «Интер» дома сумел обыграть «Сампдорию». После этого матча миланцы продолжают находиться на 3-м месте в турнирной таблице, имея в активе 46 очков. «Сампдория» же занимает 10-ю позицию с 33 пунктами.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Интернационале» - «Сампдория» 2:1 (0:0)
Голы: Д'Амброзио 73, Наингголан 78 - Габбьядини 76

«Интернационале»: Ханданович, Дальберт, Шкриньяр, де Врей, Д'Амброзио, Брозович, Гальярдини (Мариу 59), Перишич, Наингголан (Весино 89), Политано (Кандрева 69), Мартинес
Главный тренер: Спаллетти Лучано.

«Сампдория»: Аудеро, Мурру, Андерсен, Тонелли, Берешиньски (Сала 82), Линетти, Экдаль (Виейра 81), Прат, Сапонара (Габбьядини 75), Квальярелла, Дефрель
Главный тренер: Джампаоло Марко.

Предупреждения: Д'Амброзио 18, Перишич 24, Линетти 28, Шкриньяр 31

Судья: Довери Даниэле.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этой встречи.

В прошлом туре «Интер» обыграл «Парму».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   61 / 843
сегодня в 22:44
Не чё не вырвал,а спокойно,на классе победил!
NAZAR 007
NAZAR 007
   5 / 843
сегодня в 22:42
ОСТАЕТСЯ ВСЕГО ЛИШЬ 1 ЧАС до завершения голосования !
СЕГОДНЯ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ, ЖДЕМ ВАС !

Ежегодное голосование на звание лучших болельщиков
соккера в РПЛ , сезона 2018/19 гг., которое стартовало
3 февраля и продлится СЕГОДНЯ до 23 : 59. Сделайте
свой выбор, спешите отдать ваши голоса, СЕГОДНЯ !
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
ВыходНайден
ВыходНайден
   163 / 843
сегодня в 22:37
фууууу
от Сампды не ожидал слива такого((
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Scuderia Ferrari
   27 / 843
сегодня в 22:37
А ты знаешь, что у вашего симпатизатора на аве был маньяк Чикатило???
За интор только нелюди и болеют.
spartach091
spartach091
   73 / 843
сегодня в 22:36
Лысому физруку пока фартит
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил FILL3286
   27 / 843
сегодня в 22:35
Опять судьи? о как!! Да что же ты будешь делать(( Когда же это закончится Только старуха все время чистая и играет по правилам(( АХХА ХАХАХ
Судьи - Это стиль кабинетных китайских помоек из Милана.
Аха-ха)
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Жека10
   27 / 843
сегодня в 22:34
ну куда уж интеру до ювентуса,ведь мы не быкуем в чемпе как юве.Правда почему то тот же юве на европу не хватает,а потому и прогрывают дома МЮ ага
Жека, иди за барсиков топи, тебя давно все вычислили)
По интеру скажу, что Фрозиноне разобралась с Сампой в их логове, не прибегая к помощи арбитров.
Бильге Октай
Бильге Октай ответил Scuderia Ferrari
   60 / 843
сегодня в 22:26
А ты знаешь, что у вашего симпатизатора на аве был маньяк Чикатило???
    Камелошка
    Камелошка
       828 / 843
    сегодня в 22:26
    Наши мудрые китайские хозяева говорят что нельзя принебрегать маленькими людьми, они могут помочь вам возвысится. Именно таким человеком и стал Довери. Наши хозяева из поднебесной никогда не ошибаются в людях.
    С победой нирадзурцы, пусть Валерошкин Милан глотает пыль и плачет от нашево виличия.
    allemz
    allemz ответил Жека10
       34 / 843
    сегодня в 22:26
    ну куда уж интеру до ювентуса,ведь мы не быкуем в чемпе как юве.Правда почему то тот же юве на европу не хватает,а потому и прогрывают дома МЮ ага
    Чувак, а где вся ваша банда? Зенаку, Банд Хоук, Саджон, Инфинити?
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Бильге Октай
       2 / 843
    сегодня в 22:24
    А ты знаешь, что у вашего симпатизатора на аве был маньяк Чикатило???
    Жека10
    Жека10 ответил Князю бан по барабану
       429 / 843
    сегодня в 22:22
    Очередные кабинетные три очка. Нет смысла разбирать все ошибки в пользу интера. Достаточно лишь вспомнить начало матча и фол последней надежды Дамброзии на Квальярелле. Судья оставил глистявого в игре и он забил один из голов. Перед тем, как мяч ушёл на угловой, после которого алкаш забил второй мяч, был явный фол со стороны интера. Следовательно результативный угловой липовый. В этом вся сущность интера.
    ну куда уж интеру до ювентуса,ведь мы не быкуем в чемпе как юве.Правда почему то тот же юве на европу не хватает,а потому и прогрывают дома МЮ ага
    Бильге Октай
    Бильге Октай ответил Scuderia Ferrari
       60 / 843
    сегодня в 22:19
    Удалили авку твоего корефанишки.=)
    ты ща с кем разговариваешь ?? .... ахахаха ..
    Аллах Гурбанов ManCity
    Аллах Гурбанов ManCity ответил la-respect0
       371 / 843
    сегодня в 22:18
    Ну не спеши,лучший клуб Италии играет в 22-30...а тут так - С очередным отскоком 😂
    Интер победит в чемпионате, наполи слабый клуб. Не зря я корчился на коврике, молился за скудетто. Даже лоб разбил.
    FILL3286
    FILL3286 ответил ошалевший
       14 / 843
    сегодня в 22:18
    вас послушать дак у вас все кабинетные,только почему то юве в серию б скинули
    просто у них паника
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Бильге Октай
       2 / 843
    сегодня в 22:17
    Удалили авку твоего корефанишки.=)
    ошалевший
    ошалевший ответил juvenale
       418 / 843
    сегодня в 22:15
    типичный картон,снова победа не на поле..........
    вас послушать дак у вас все кабинетные,только почему то юве в серию б скинули
    la-respect0
    la-respect0 ответил Аллах Гурбанов ManCity
       505 / 843
    сегодня в 22:14
    Ну не спеши,лучший клуб Италии играет в 22-30...а тут так - С очередным отскоком 😂
    Бильге Октай
    Бильге Октай
       60 / 843
    сегодня в 22:12
      EAGuar As
      EAGuar As
         50 / 843
      сегодня в 22:09
      С победой
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответил Lionel Messi-10
         8 / 843
      сегодня в 22:08
      Добавили судей, скорее.
      allemz
      allemz
         34 / 843
      сегодня в 22:07
      Блин, ряды интерастов на соккере явно поредели(
      Хотя фан-группа у них большая.
      Ислам Керимов
      Ислам Керимов
         709 / 843
      сегодня в 22:07
      Я рад,что горбатые регулярно и внимательно смотрят матчи Интера!Несите лёд)))
      FILL3286
      FILL3286 ответил Князю бан по барабану
         14 / 843
      сегодня в 22:07
      Очередные кабинетные три очка. Нет смысла разбирать все ошибки в пользу интера. Достаточно лишь вспомнить начало матча и фол последней надежды Дамброзии на Квальярелле. Судья оставил глистявого в игре и он забил один из голов. Перед тем, как мяч ушёл на угловой, после которого алкаш забил второй мяч, был явный фол со стороны интера. Следовательно результативный угловой липовый. В этом вся сущность интера.
      Опять судьи? о как!!
      Да что же ты будешь делать((
      Когда же это закончится
      Только старуха все время чистая и играет по правилам((
      АХХА ХАХАХ
      Lionel Messi-10
      Lionel Messi-10
         155 / 843
      сегодня в 22:07
      Убрали из состава днокарди и победы пошли
      Аллах Гурбанов ManCity
      Аллах Гурбанов ManCity
         371 / 843
      сегодня в 22:05
      с победой лучший клуб Италии!!
      juvenale
      juvenale
         54 / 843
      сегодня в 22:03
      типичный картон,снова победа не на поле..........
      Князю бан по барабану
      Князю бан по барабану
         27 / 843
      сегодня в 22:03
      Очередные кабинетные три очка. Нет смысла разбирать все ошибки в пользу интера. Достаточно лишь вспомнить начало матча и фол последней надежды Дамброзии на Квальярелле. Судья оставил глистявого в игре и он забил один из голов. Перед тем, как мяч ушёл на угловой, после которого алкаш забил второй мяч, был явный фол со стороны интера. Следовательно результативный угловой липовый. В этом вся сущность интера.
      beefs
      beefs
         130 / 843
      сегодня в 22:02
      Не подвели, молодцы
      particular
      particular
         12 / 843
      сегодня в 22:02
      В течении 5-ти минут напихали друг другу, а остальное время бегали и вырывали невырываемое..:))
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