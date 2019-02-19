Мпенза: «Азару стоит перейти в „Реал“, если он хочет прогрессировать»

Бывший нападающий сборной Бельгии Эмиль Мпенза посоветовал своему соотечественнику Эдену Азару перейти в «Реал».

Я считаю, что Азар уже написал свою страницу в книге истории «Челси», теперь ему нужно двигаться дальше. Если он хочет прогрессировать, то ему стоит перейти в «Реал». Мадридцы брали три Лиги чемпионов подряд, Азар же не побеждал с «Челси» в этом турнире.