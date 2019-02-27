Стала известна зарплата Кононова в «Спартаке»

Стала известна зарплата главного тренера «Спартака» Олега Кононова.
Сообщается, что зарплата Кононова составляет 1,2 миллиона евро за сезон. Цифры могут увеличиться в случае достижения успешного результата в чемпионате. При этом Кононову за решение двух из трех задач (1/4 финала Лиги Европы уже недостижима, но остаются выход в Лигу чемпионов и победа в Кубке страны) полагается солидный бонус.
Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о будущем в клубе главного тренера команды Олега Кононова.
С чем мы его и поздравляем.
Все его, до копейки.
Дело осталось за "БОЛЬШИМ" и не таким уж и малым.
Надо её отрабатывать, а мы будем ПОСМОТРЕТЬ, как это ему удастся или не удастся.
Леонид Федун старается ПЛАТИТ на всю железку, а отдачи МИЗЕР от денежных вложений.
С результатами у Спартака будут проблемы.
Пока Глушаков в Спартаке прогресса в игре не будет.
Глушаков тащит Спартак вниз и тут уж никакой домкрат Кононова не сможет поднять Спартак на первое место, не говоря уже о Кубке России.
Единственная надежда у Федуна - на скандальное судейство в пользу Спартака, согласно цены вопроса.
Новые скандалы наши судьи всем стопудово ГАРАНТИРУЮТ.
Свои коррупционные вопросы они ставят превыше всего и плевали они на остальные команды, тренеров и игроков.
Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в российском футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR.
Пока не установят систему VAR в нашем чемпионате, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ!
Призываем всех судей НЕ СКАНДАЛИТЬ, а всех скандалистов надо ПОЖИЗНЕННО отстранять от футбола.
Посмотрим как Дюков, Левников, Егоров, Чеботарёв, Бутенко будут их ОТМАЗЫВАТЬ сказочными смехотворными прибаутками.
С чем мы его и поздравляем.
Все его, до копейки.
Дело осталось за "БОЛЬШИМ" и не таким уж и малым.
Надо её отрабатывать, а мы будем ПОСМОТРЕТЬ, как это ему удастся или не удастся.
Леонид Федун старается ПЛАТИТ на всю железку, а отдачи МИЗЕР от денежных вложений.
С результатами у Спартака будут проблемы.
Пока Глушаков в Спартаке прогресса в игре не будет.
Глушаков тащит Спартак вниз и тут уж никакой домкрат Кононова не сможет поднять Спартак на первое место, не говоря уже о Кубке России.
Единственная надежда у Федуна - на скандальное судейство в пользу Спартака, согласно цены вопроса.
Новые скандалы наши судьи всем стопудово ГАРАНТИРУЮТ.
Свои коррупционные вопросы они ставят превыше всего и плевали они на остальные команды, тренеров и игроков.
Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в российском футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR.
Пока не установят систему VAR в нашем чемпионате, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ!
Призываем всех судей НЕ СКАНДАЛИТЬ, а всех скандалистов надо ПОЖИЗНЕННО отстранять от футбола.
Посмотрим как Дюков, Левников, Егоров, Чеботарёв, Бутенко будут их ОТМАЗЫВАТЬ сказочными смехотворными прибаутками.
Ограничиться одним первым предложением...
Ограничиться одним первым предложением...
Лучше бы размер неустойки написали...
Лучше бы размер неустойки написали...
Самая крутая работа это тренер Спартака.
Самая крутая работа это тренер Спартака.