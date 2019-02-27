Стала известна зарплата Кононова в «Спартаке»

27 февраля 2019, 11:26

Стала известна зарплата главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

Сообщается, что зарплата Кононова составляет 1,2 миллиона евро за сезон. Цифры могут увеличиться в случае достижения успешного результата в чемпионате. При этом Кононову за решение двух из трех задач (1/4 финала Лиги Европы уже недостижима, но остаются выход в Лигу чемпионов и победа в Кубке страны) полагается солидный бонус.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о будущем в клубе главного тренера команды Олега Кононова.