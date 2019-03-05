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Адриано получит «Золотого кабана» как лучший игрок «Спартака»

вчера, 00:21

Болельщики «Спартака» выбрали лучшего игрока по итогам минувшего сезона. Им стал нападающий Луис Адриано, который получит традиционный приз «Золотой кабан».

Награду бразильцу вручат на одной из ближайших домашних игр «Спартака».

Напомним, форварда хотел видеть в своих рядах «Галатасарай», но «красно-белые» отказались его продавать.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил GooSe25
   4 / 933
вчера в 23:16
голешник,третий))
GooSe25
GooSe25 ответил 25процентный клоун
   899 / 933
вчера в 23:14
Он сломал его вроде? Что за эпизод?)
удав
удав
   263 / 933
вчера в 17:45
приз "Золотая свиноматка" достанется глушакову=)
pomor45
pomor45 ответил 25процентный клоун
   150 / 933
вчера в 16:08
сорян,ошибся,не научился пользоваться вики )) бюджет Наполи был равен бюджету Зенита в 2016 году ,да ,а сейча,спасибо твоей инфе мы видим пути развития разошлись))
Любопытно другое. Как Наполи удалось достичь такого скачка не нарушив ФФП УЕФА. Это возможно только при условии резкого наращивания прибыли, а именно это так сдерживает Зенит в покупках более дорогих игроков.
pomor45
pomor45
   150 / 933
вчера в 16:00
Глупая попытка уравнять свободолюбивого кабана с домашней свиньёй, выращенной человеком для еды. Кабан, как и гусь, свинье не товарищ. Он такого родственника в гробу видел. Для него уравнивание со свиньёй сущий позор. Такое только одурманенному бромантаном может прийти в голову. Приз следовало бы назвать: "Золотой хряк".
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   18 / 933
вчера в 14:15
На безрыбье и боров (холощеный хряк иначе говоря) кабан)
Ravshan878
Ravshan878 ответил GKN
   35 / 933
вчера в 12:30
Да я помню Никулина .) Игрок Московского Динамо.
Всех подряд госпиталь отправлял.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   350 / 933
вчера в 12:25
Стыдно за Зенит
Ravshan878
Ravshan878 ответил Козинак
   35 / 933
вчера в 12:22
Привет красавица.) Где Мальвина там и Армемол.))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   12 / 933
вчера в 12:09
У него своя особенность. Он пытается возвысить свой Спартак не путем восхааления своего клуба, а путем клеветнического охаивания конкурентов и, в первую очередь Зенита и ЦСКА. ЧР 1 раз в 17,лет с его точки зрения - это атрибут величия Спартака. Кстати, я не думаю, что бюджет Спартака сильно меньше бюджет а Зенита.
++++++
Arragon
Arragon ответил ЦCКА навсегда
   307 / 933
вчера в 12:00
У пищевика никогда не было и не будет :)
ЦСКА тоже в ближайшие лет 100 не светит
ziborock
ziborock ответил Багров-брат
   31 / 933
вчера в 11:56
Это, как пацанчик-школьник, рассуждающий, как правильно отдавать честь...)))
Я уже заметил это за тобой! Честь отдают девушки, пибо Грозовскому!)))
В армии честь не "отдают", ее "имеют"!)
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Arragon
   2 / 933
вчера в 11:56
У пищевика никогда не было и не будет :)
Великолепный
Великолепный
   160 / 933
вчера в 11:54
Какая-то стремная награда - "кабан"
Причем мясные этим сами подтверждают
Что не зря их все называют хряками
И к гладиаторам они никакого отношения не имеют.😀
leopit
leopit
   66 / 933
вчера в 11:49
Этот блондин-самый красивый из спартачей на настоящий момент!Он и Глушаков-олицетворение Спартака....Ещё Де Зеув....
Arragon
Arragon ответил ЦCКА навсегда
   307 / 933
вчера в 11:38
Кроме него у ЦСКА есть кубок УЕФА, пищевик же будет вечным бестрофейником в Европе!
Давно это было, кроме армейских болельщиков и не помнит уже никто
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   38 / 933
вчера в 11:36
У него своя особенность. Он пытается возвысить свой Спартак не путем восхааления своего клуба, а путем клеветнического охаивания конкурентов и, в первую


очередь Зенита и ЦСКА. ЧР 1 раз в 17,лет с его точки зрения - это атрибут величия Спартака. Кстати, я не думаю, что бюджет Спартака сильно меньше бюджет а Зенита.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Arragon
   2 / 933
вчера в 11:35
У цска тоже есть соленый кубок.
Кроме него у ЦСКА есть кубок УЕФА, пищевик же будет вечным бестрофейником в Европе!
Гуливер
Гуливер
   233 / 933
вчера в 11:32
золотой петух достаётся капитану!
Arragon
Arragon ответил ЦCКА навсегда
   307 / 933
вчера в 11:29
Прямо все завидуют соленому кубку, кубку Канделаки, и золотой свинье :)
У цска тоже есть соленый кубок.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Arragon
   2 / 933
вчера в 11:27
Кони и бомжи всегда завидуют трофеям Спартака
Прямо все завидуют соленому кубку, кубку Канделаки, и золотой свинье :)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   4 / 933
вчера в 11:25
кстати зарплаты соизмеримы в Наполи с питерскими
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   12 / 933
вчера в 11:21
Трансфермаркт...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   4 / 933
вчера в 11:19
хотя даже год назад бюджет Наполи был 200 млн...
Arragon
Arragon
   307 / 933
вчера в 11:19
Кони и бомжи всегда завидуют трофеям Спартака
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   4 / 933
вчера в 11:16
сорян,ошибся,не научился пользоваться вики )) бюджет Наполи был равен бюджету Зенита в 2016 году ,да ,а сейча,спасибо твоей инфе мы видим пути развития разошлись))
Знатог
Знатог
   278 / 933
вчера в 11:15
А приз лучшему тренеру -золотой чабан.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   12 / 933
вчера в 11:11
Наполи стоимость игроков на 11:05 05.03.2019 - 563 млн евро....
Зенит стоимость игроков на 11:05 05.03.2019 - 166 млн евро...

Зачем ты пытался их сравнить ???

Или невольно хотел подчеркнуть способность Зенита быть на уровне с командами имеющих только состав в 4 раза дороже...И которые только на следующее трансферное окно предполагают потратить больше чем бюджет Зенита....

Странные сравнения..
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   655 / 933
вчера в 11:10
Когда Глушаков получит приз "Золотой Веник"?
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 933
вчера в 11:08
Позор пищевику!
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