Адриано получит «Золотого кабана» как лучший игрок «Спартака»

Болельщики «Спартака» выбрали лучшего игрока по итогам минувшего сезона. Им стал нападающий Луис Адриано, который получит традиционный приз «Золотой кабан».
Награду бразильцу вручат на одной из ближайших домашних игр «Спартака».
Напомним, форварда хотел видеть в своих рядах «Галатасарай», но «красно-белые» отказались его продавать.
Всех подряд госпиталь отправлял.
Всех подряд госпиталь отправлял.
В армии честь не "отдают", ее "имеют"!)
В армии честь не "отдают", ее "имеют"!)
Причем мясные этим сами подтверждают
Что не зря их все называют хряками
И к гладиаторам они никакого отношения не имеют.😀
Причем мясные этим сами подтверждают
Что не зря их все называют хряками
И к гладиаторам они никакого отношения не имеют.😀
очередь Зенита и ЦСКА. ЧР 1 раз в 17,лет с его точки зрения - это атрибут величия Спартака. Кстати, я не думаю, что бюджет Спартака сильно меньше бюджет а Зенита.
очередь Зенита и ЦСКА. ЧР 1 раз в 17,лет с его точки зрения - это атрибут величия Спартака. Кстати, я не думаю, что бюджет Спартака сильно меньше бюджет а Зенита.
Зенит стоимость игроков на 11:05 05.03.2019 - 166 млн евро...
Зачем ты пытался их сравнить ???
Или невольно хотел подчеркнуть способность Зенита быть на уровне с командами имеющих только состав в 4 раза дороже...И которые только на следующее трансферное окно предполагают потратить больше чем бюджет Зенита....
Странные сравнения..
Зенит стоимость игроков на 11:05 05.03.2019 - 166 млн евро...
Зачем ты пытался их сравнить ???
Или невольно хотел подчеркнуть способность Зенита быть на уровне с командами имеющих только состав в 4 раза дороже...И которые только на следующее трансферное окно предполагают потратить больше чем бюджет Зенита....
Странные сравнения..