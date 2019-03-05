Адриано получит «Золотого кабана» как лучший игрок «Спартака»

вчера, 00:21

Болельщики «Спартака» выбрали лучшего игрока по итогам минувшего сезона. Им стал нападающий Луис Адриано, который получит традиционный приз «Золотой кабан».

Награду бразильцу вручат на одной из ближайших домашних игр «Спартака».

Напомним, форварда хотел видеть в своих рядах «Галатасарай», но «красно-белые» отказались его продавать.