Моуриньо не хочет видеть в «Реале» Рамоса, Марсело, Бэйла и Бензема

Португальский специалист Жозе Моуриньо провел переговоры с президентом «Реала» Флорентино Пересом и назвал условия для своего возвращения в «Королевский клуб».
По слухам, Моуриньо не хочет, чтобы в команде оставались Серхио Рамос, Карим Бензема, Гарет Бэйл и Марсело. По мнению «Особенного», эти игроки негативно влияют на атмосферу в команде.
Перес принял к сведению это условие тренера и будет изучать предложения, поступающие по данным футболистам.
Ранее сообщалось, что Рамос выразил готовность уйти из клуба, а Марсело якобы уже согласовал контракт с «Ювентусом». Правда, сам бразилец эти слухи чуть позже опроверг.
Рамос деградирует уже годами... в некоторых матчах от него больше бед чем пользы...
Марсело давно никакой в обороне, а в этом сезоне уже ляпы сильные делал... возраст даёт о себе знать...
У Гарета что-то не идёт игра... хотя не раз конечно в финальных играх помогал. В этом случае Моура скорее всего отпугивает хрустальность, а из-за этого не стабильность... трудно рассчитывать на игрока который часто или сломан, или не в форме...
Бенз так и не стал топовым завершителем, хоть и немного получше сейчас играет чем в предыдущие пару сезонов... Плюс возраст уже.
К тому же все четверо высокооплачиваемые... Если Реал продаст их то сразу сколько-то заработает + разгрузит существенно зарплатную ведомость...
Нужно делать ставку на более молодых и "голодных"!
Рамос деградирует уже годами... в некоторых матчах от него больше бед чем пользы...
Марсело давно никакой в обороне, а в этом сезоне уже ляпы сильные делал... возраст даёт о себе знать...
У Гарета что-то не идёт игра... хотя не раз конечно в финальных играх помогал. В этом случае Моура скорее всего отпугивает хрустальность, а из-за этого не стабильность... трудно рассчитывать на игрока который часто или сломан, или не в форме...
Бенз так и не стал топовым завершителем, хоть и немного получше сейчас играет чем в предыдущие пару сезонов... Плюс возраст уже.
К тому же все четверо высокооплачиваемые... Если Реал продаст их то сразу сколько-то заработает + разгрузит существенно зарплатную ведомость...
Нужно делать ставку на более молодых и "голодных"!
Футболист всю жизнь играет, выигрывает трофеи и вместо того чтобы человека нормально проводить, выкидывают как мусор.
Рауль и Касильяс не дадут соврать.
Позорище. Что ещё ожидать от этой клоунады.
Футболист всю жизнь играет, выигрывает трофеи и вместо того чтобы человека нормально проводить, выкидывают как мусор.
Рауль и Касильяс не дадут соврать.
Позорище. Что ещё ожидать от этой клоунады.