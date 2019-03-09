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Моуриньо не хочет видеть в «Реале» Рамоса, Марсело, Бэйла и Бензема

вчера, 17:35

Португальский специалист Жозе Моуриньо провел переговоры с президентом «Реала» Флорентино Пересом и назвал условия для своего возвращения в «Королевский клуб».

По слухам, Моуриньо не хочет, чтобы в команде оставались Серхио Рамос, Карим Бензема, Гарет Бэйл и Марсело. По мнению «Особенного», эти игроки негативно влияют на атмосферу в команде.

Перес принял к сведению это условие тренера и будет изучать предложения, поступающие по данным футболистам.

Ранее сообщалось, что Рамос выразил готовность уйти из клуба, а Марсело якобы уже согласовал контракт с «Ювентусом». Правда, сам бразилец эти слухи чуть позже опроверг.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   396 / 1057
сегодня в 04:25
Маур так же не особо трофейное прошлое Реала, зачем брать его снова непонятно.
Project Pandora
Project Pandora ответил вячеслав остапенко
   502 / 1057
сегодня в 00:53
Я потдержую требования Моуриньо
"Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш голос очень важен для нас".
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   49 / 1057
сегодня в 00:35
Остальные не хотят видеть Мауриньо.
Artuom
Artuom ответил mangoх12
   185 / 1057
вчера в 23:28
а кто играть будет ? с этим мошшеником закрепятся в середняках
На самом деле всё правильно. Их нужно продавать в не зависимости Моур будет в Реале или другой тренер.

Рамос деградирует уже годами... в некоторых матчах от него больше бед чем пользы...
Марсело давно никакой в обороне, а в этом сезоне уже ляпы сильные делал... возраст даёт о себе знать...
У Гарета что-то не идёт игра... хотя не раз конечно в финальных играх помогал. В этом случае Моура скорее всего отпугивает хрустальность, а из-за этого не стабильность... трудно рассчитывать на игрока который часто или сломан, или не в форме...
Бенз так и не стал топовым завершителем, хоть и немного получше сейчас играет чем в предыдущие пару сезонов... Плюс возраст уже.

К тому же все четверо высокооплачиваемые... Если Реал продаст их то сразу сколько-то заработает + разгрузит существенно зарплатную ведомость...

Нужно делать ставку на более молодых и "голодных"!
Garrincha58
Garrincha58
   440 / 1057
вчера в 23:04
начало конца Реала при Особенном
RedRedTeam
RedRedTeam ответил anyway
   458 / 1057
вчера в 20:42
рамоса в мю можно...
В АПЛ его сразу перевоспитают.
Гавроша
Гавроша
   50 / 1057
вчера в 20:11
Думал может в Зенит кого можно - посмотрел, а все старые. Ну а раз не в Зенит, то в ювентус, они таких любят. Им надо еще купить друга роналду алвеша, и получится фантастическая команда.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил вячеслав остапенко
   135 / 1057
вчера в 20:00
Я потдержую требования Моуриньо
Согласен с вами,я тоже твоего мнения
Juve14
Juve14
   227 / 1057
вчера в 19:46
Никто из этого пенсионата нам нахрен не упал!!! Ищите дураков
anyway
anyway
   47 / 1057
вчера в 19:41
рамоса в мю можно...
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   104 / 1057
вчера в 19:39
Реаль такой Реаль.
Футболист всю жизнь играет, выигрывает трофеи и вместо того чтобы человека нормально проводить, выкидывают как мусор.
Рауль и Касильяс не дадут соврать.
Позорище. Что ещё ожидать от этой клоунады.
spartach091
spartach091
   207 / 1057
вчера в 19:11
Гути попробовать надо. Моур не нужен
Санчо Панса
Санчо Панса
   114 / 1057
вчера в 19:09
Особенный не был бы таким, если бы не выдвигал свои условия! Это в стиле Маура) Только вот не факт, что он в итоге окажется в мадридском Реале. Насчет Марсело Жозе может не волноваться, ведь Марс переберется в Ювентус!
MRHM-1988
MRHM-1988
   853 / 1057
вчера в 18:56
Бэйла и Бензема можно выгнать , но Рамоса и Марсело выгнать ? Тупость зашкаливает !
beefs
beefs
   160 / 1057
вчера в 18:42
Убирает бунтарей...
Tostao
Tostao
   349 / 1057
вчера в 18:30
А теперь бы узнать кого он хочет видеть. Наверняка список будет раза в три больше уволенных , и потянет ли его Перес, а заодно и контракт переводчика?
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Великий Князь
   152 / 1057
вчера в 18:29
Уверен, что и эти четверо не хотят его видеть в Реале)
не только они
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   277 / 1057
вчера в 18:23
Я потдержую требования Моуриньо
yldyz
yldyz
   929 / 1057
вчера в 18:22
маур опять автобус создаст правакатор .
Великий Князь
Великий Князь
   67 / 1057
вчера в 18:10
Уверен, что и эти четверо не хотят его видеть в Реале)
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   34 / 1057
вчера в 18:09
Мне кажется, они не хотят видеть Моуриньо в Реале еще больше!
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   362 / 1057
вчера в 18:04
В ЛаЛиге сложно будет Моуринью лучше идти в Сериал или в сборную либо без нервов тренировать клуб из Португалии Все кто играл в автобус в ЛаЛиге было сложно Капелло с трудом выиграл ЛаЛигу а Моуринью взял лидерство после матча с Барселоной которая готовилась к ответному матчу с Челси и укрепила лидерство Следующий сезон Реал уступил лидерство Барселоне Анчелотти так не интересно не покорялась ЛаЛига хоть и выиграл матч у Барселоны Если сравнивать с Симеоне то у него оборонительный стиль с контратакующей игрой
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   106 / 1057
вчера в 18:03
Поччетино и только.
dimagas1
dimagas1 ответил Игорь Погорелов
   262 / 1057
вчера в 17:59
Не все так просто
Очень даже просто.Убрать старый костяк который уже вкрай офигел и забросил играть,да и начать строить новую команду.
Colchoneros
Colchoneros
   24 / 1057
вчера в 17:53
Клоун знает что делать!
Pervomaez
Pervomaez
   301 / 1057
вчера в 17:52
Всё правильно я их тоже не хочу видеть
mangoх12
mangoх12
   25 / 1057
вчера в 17:48
а кто играть будет ? с этим мошшеником закрепятся в середняках
Novograd
Novograd
   869 / 1057
вчера в 17:48
Ой 69 ска немитая иди хоть куда нить ти дно пажизненое
Aчиститель
Aчиститель
   113 / 1057
вчера в 17:41
Как в тарасовке, не переваривают друг друга и пожирают.
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   182 / 1057
вчера в 17:41
Не все так просто
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