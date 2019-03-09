Моуриньо не хочет видеть в «Реале» Рамоса, Марсело, Бэйла и Бензема

вчера, 17:35

Португальский специалист Жозе Моуриньо провел переговоры с президентом «Реала» Флорентино Пересом и назвал условия для своего возвращения в «Королевский клуб».

По слухам, Моуриньо не хочет, чтобы в команде оставались Серхио Рамос, Карим Бензема, Гарет Бэйл и Марсело. По мнению «Особенного», эти игроки негативно влияют на атмосферу в команде.

Перес принял к сведению это условие тренера и будет изучать предложения, поступающие по данным футболистам.

Ранее сообщалось, что Рамос выразил готовность уйти из клуба, а Марсело якобы уже согласовал контракт с «Ювентусом». Правда, сам бразилец эти слухи чуть позже опроверг.