Полузащитник «Лацио» Луис Филипе отказался от сборной Италии ради Бразилии

Полузащитник «Лацио» Луис Филипе был вызван в сборную Италии U-21 на матчи с Австрией и Хорватией, однако футболист отказался принять приглашение, сославшись на то, что он ждет вызов из команды Бразилии.

21-летний игрок имеет двойное гражданство (бразильское и итальянское).

Сам футболист прокомментировал свое решение следующим образом:

Я благодаря Федерацию футбола Италии, однако после долгих раздумий я решил побороться за футболку сборной Бразилии, хоть мне и очень льстит предложение защищать цвета «Скуадра Адзурры».

От всего сердца благодарю главного тренера Луиджи Ди Бьяджо, который терпеливо и чутко поддерживал меня в этот сложный период.

Футбол - это, прежде всего, игра сердца и чувств. Я уверен, что мое решение люди поймут.