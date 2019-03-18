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Полузащитник «Лацио» Луис Филипе отказался от сборной Италии ради Бразилии

вчера, 13:10

Полузащитник «Лацио» Луис Филипе был вызван в сборную Италии U-21 на матчи с Австрией и Хорватией, однако футболист отказался принять приглашение, сославшись на то, что он ждет вызов из команды Бразилии.

21-летний игрок имеет двойное гражданство (бразильское и итальянское).

Сам футболист прокомментировал свое решение следующим образом:

Я благодаря Федерацию футбола Италии, однако после долгих раздумий я решил побороться за футболку сборной Бразилии, хоть мне и очень льстит предложение защищать цвета «Скуадра Адзурры». 

От всего сердца благодарю главного тренера Луиджи Ди Бьяджо, который терпеливо и чутко поддерживал меня в этот сложный период.

Футбол - это, прежде всего, игра сердца и чувств. Я уверен, что мое решение люди поймут.

Контракт хавбека с «Лацио» рассчитан до лета 2022 года. 

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Все комментарии
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   322 / 1119
вчера в 16:53
Скоро и там и там не будет.
ДСА
ДСА
   246 / 1119
вчера в 14:24
Скоро уже будет поздно ждать вызова.
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