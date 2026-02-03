«Хольштайн» – «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770103731

сегодня, 10:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч кубка Германии «Хольштайн» – «Штутгарт», который состоится 4 февраля 2026 года.

«Хольштайн»

«Хольштайн» не смог закрепиться в Бундеслиге и снова выступает во втором дивизионе, но в кубке Германии практически каждый год коллектив старается пройти как можно больше. Команда принимает победителя прошлого сезона «Штутгарт» и явно уступает в опыте сопернику, однако будет иметь и свои шансы у ворот соперника. Поединок будет максимально интересным и даже может не вложиться в основные 90 минут времени.

31 января «Хольштайн» проиграл на своем поле «Гройтер Фюрт» (1:2), а 23 января сыграл вничью с «Арминией» (2:2).

«Штутгарт»

«Штутгарт» проводит неплохой отрезок сезона и выиграл несколько последних встреч подряд. Для команды кубок Германии максимально важен, что она доказывала в последних сезонах, но и недооценивать соперника никак нельзя. Гостям нужно быть максимально осторожными, ведь «Хольштайн» может создать проблемы в конкретном проблеме практически любому сопернику.

1 февраля «Штутгарт» обыграл на своем поле «Фрайбург» (1:0), а в Лиге Европы справился с «Янг Бойз» (3:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Хольштайн» – 5.9

Ничья – 4.5

Победит «Штутгарт» – 1.5

Статистика

«Штутгарт» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Хольштайн» на своем поле завершились исходом «обе забьют»

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах между собой

Прогноз

Поставить, на победу «Штутгарта», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что гости смогут переиграть представителя второго дивизиона и пройдут в полуфинал.