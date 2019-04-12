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«Спартак»: «Считаем поведение Гулиева недопустимым»

сегодня, 09:28

«Спартак» выступил с официальным заявлением относительно полузащитника Аяза Гулиева. Напомним, футболист попал в центр скандала, когда сломал нос американцу во время дорожного конфликта.

10 апреля произошел дорожный инцидент с участием полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева. По дороге на тренировку команды игрок «красно-белых» вступил в конфликт с пешеходом и применил по отношению к нему грубую физическую силу.

Впоследствии стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к футболисту. Однако, изучив обстоятельства произошедшего, руководство ФК «Спартак-Москва» приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции.

Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым.

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Все комментарии
ziborock
ziborock ответил cska plus
   44 / 986
сегодня в 10:00
Один сбил человека на автомобиле и на пешеходном переходе да ещё и иностранца его пожурили и всё, а другого содержат в тюрьме уже полгода за то, что стулом замахнулся на вора.
Иностранцы и американцы - это разные вещи! А еще мы знаем одного вора которого назначили главой финансового комитета РФС! Ох чую палетят пальцы!
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   498 / 986
сегодня в 10:00
...америкос походу - шпион ....и чтобы не раскрыться , взял бабки....
...Гулиеву медальку вручить за патриотизм....
...каждому пендосу - сломаную челюсть...
cska plus
cska plus
   7 / 986
сегодня в 09:52
Один сбил человека на автомобиле и на пешеходном переходе да ещё и иностранца его пожурили и всё, а другого содержат в тюрьме уже полгода за то, что стулом замахнулся на вора.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   569 / 986
сегодня в 09:52
Кокорин и Мамаев не научили?
Морозовский
Морозовский
   17 / 986
сегодня в 09:51
Сдать его в зверинец!
Правдин Семён
Правдин Семён
   131 / 986
сегодня в 09:51
Правильно отреагировали.
makkie
makkie
   30 / 986
сегодня в 09:51
Месячный (а то и больше) штраф + ЖК на первый раз с риском разрыва контракта в случае повторения подобного.
Узб@гоеный
Узб@гоеный
   43 / 986
сегодня в 09:50
Какой клуб, такие игроки.
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 986
сегодня в 09:47
Озвучьте весь список санкций?!?
Казанский
Казанский ответил zenit_forever2014
   79 / 986
сегодня в 09:41
Прочитай дело, я не оправдываю Кокорина и Мамаева, но там нет ни какой реанимации....он попал в больницу, а через неделю его выписали домой.
У Вас есть уголовные дела МАмаева и Кокорина на руках?Это же счастье для Соккера.Дайте и нам почитать странички))
Казанский
Казанский
   79 / 986
сегодня в 09:39
Да сослать его на год в Спартак-2 или молодежку с зарплатой в 30 тыс.рублей в месяц и выплатой компенсации американцу с нее.Может поумнеет
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил LOpp
   482 / 986
сегодня в 09:39
Кока и Мамай 3 человек покалечили, водитель в реанимацию попал. Ты вообще т чём?
Прочитай дело, я не оправдываю Кокорина и Мамаева, но там нет ни какой реанимации....он попал в больницу, а через неделю его выписали домой.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   190 / 986
сегодня в 09:38
Если не умеет себя вести , пусть сидит ,как два эти клоуна ! Ничему их история не учит ! Пусть газовый баллончик с собой носит для таких случаев ,тупица !
LOpp
LOpp ответил удав
   20 / 986
сегодня в 09:34
Кока и Мамай 3 человек покалечили, водитель в реанимацию попал.
Ты вообще т чём?
удав
удав
   308 / 986
сегодня в 09:33
ну вот коко с мамаем даже синяков паку не оставили и уютненько присели, а тут аж перелом =) ах да - это же не министр, а американец -тогда еще и премию надо спартаковцу дать)
LOpp
LOpp
   20 / 986
сегодня в 09:31
Крупный штраф влипить.
drug01
drug01
   133 / 986
сегодня в 09:29
Надо строго спросить
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