«Спартак»: «Считаем поведение Гулиева недопустимым»

«Спартак» выступил с официальным заявлением относительно полузащитника Аяза Гулиева. Напомним, футболист попал в центр скандала, когда сломал нос американцу во время дорожного конфликта.

10 апреля произошел дорожный инцидент с участием полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева. По дороге на тренировку команды игрок «красно-белых» вступил в конфликт с пешеходом и применил по отношению к нему грубую физическую силу.

Впоследствии стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к футболисту. Однако, изучив обстоятельства произошедшего, руководство ФК «Спартак-Москва» приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции.

Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым.