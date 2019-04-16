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Обамеянг: «Могу ли стать лучшим бомбардиром сезона? Да, я уверен в себе»

16 апреля 2019, 06:17
УотфордЛоготип футбольный клуб Уотфорд0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал свой гол в ворота «Уотфорда» в матче 34-го тура АПЛ (1:0), а также отметил, что способен стать лучшим голеадором сезона в Премьер-Лиге. На счету габонского форварда 18 голов (3 с пенальти), в гонке бомбардиров его опережают Садио Мане (18, 0 с пенальти), Мохамед Салах (19, 3 с пенальти) и Серхио Агуэро (19, 2 с пенальти).

Да, я могу их обогнать. Почему нет? Я уверен в себе. Гонка продолжается. Знаю, что борьба будет упорной, но я уверен, что продолжу забивать.

Я давно хотел забить такой гол. Сегодня у меня получилось. Обычно в такой ситуации вратари не ожидают, что ты побежишь их прессинговать. Это был хороший гол, он мне понравился.

Гол Обамеянга в матче с «Уотфордом» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
16 апреля 2019 в 09:12
Желаю достичь своей цели
Василий 50
Василий 50
16 апреля 2019 в 07:23
Посмотрим.
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