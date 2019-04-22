Роналду поспособствует трансферу Фелиша в «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду готов помочь клубу в приобретении 19-летнего полузащитника «Бенфики» Жоау Фелиша. Португальский форвард одобрил идею с трансфером его соотечественника и считает Фелиша своим наследником.
Роналду и Фелиша представляет один агент, Жорже Мендеш. Кроме того, Жоау ранее признавался, что хотел бы однажды сыграть с Криштиану в одной команде. «Бенфика» требует за своего футболиста 120 млн евро.
Сообщалось, что «Ювентус» может продать Паулу Дибалу в «Баварию», чтобы заполучить Фелиша.
А потом мне пишут - уберите одинаковый комментарий, будто сами не могут убрать. И это не я причина, а сам сервер.
А потом мне пишут - уберите одинаковый комментарий, будто сами не могут убрать. И это не я причина, а сам сервер.
В профиле не указано, а по названию, ты скорее всего девушка, а девушки мечтают иметь друга гея, это в Европе модно.
У нас в Сибири к этому по другому относятся.
В профиле не указано, а по названию, ты скорее всего девушка, а девушки мечтают иметь друга гея, это в Европе модно.
У нас в Сибири к этому по другому относятся.