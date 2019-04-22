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Роналду поспособствует трансферу Фелиша в «Ювентус»

22 апреля 2019, 15:05

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду готов помочь клубу в приобретении 19-летнего полузащитника «Бенфики» Жоау Фелиша. Португальский форвард одобрил идею с трансфером его соотечественника и считает Фелиша своим наследником.

Роналду и Фелиша представляет один агент, Жорже Мендеш. Кроме того, Жоау ранее признавался, что хотел бы однажды сыграть с Криштиану в одной команде. «Бенфика» требует за своего футболиста 120 млн евро.

Сообщалось, что «Ювентус» может продать Паулу Дибалу в «Баварию», чтобы заполучить Фелиша.

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora ответил Apsny
   695 / 959
29 апреля в 10:06
Естессснно. Так и сказали: беги, дорогой Роналду, забивай нам три штуки.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Гавроша
   208 / 959
24 апреля в 20:06
Не важно кем кому казаться, и кем перед кем прикидываться, а вот только осталось забить больше месси, и пока это никому нереально.
Только время показывает реально или нет, рекорды рано или поздно бьются!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Гавроша
   208 / 959
24 апреля в 20:05
А чего для Соккера время 24-00 или 00-00 критично и никакие комментарии в это время не добавляются, или доходят только через несколько минут. А потом мне пишут - уберите одинаковый комментарий, будто сами не могут убрать. И это не я причина, а сам сервер.
Я сам временами с компа не всегда вижу сразу свои комменты, у них сервак походу тормозит!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Гавроша
   208 / 959
24 апреля в 20:04
А чего для Соккера время 24-00 или 00-00 критично и никакие комментарии в это время не добавляются, или доходят только через несколько минут. А потом мне пишут - уберите одинаковый комментарий, будто сами не могут убрать. И это не я причина, а сам сервер.
Бывает, а иногда удаляют сами типо это СПАМ
Гавроша
Гавроша ответил Ice van Reed
   30 / 959
24 апреля в 00:14
Касаемо данной ствтьи этого Паренька нарикают Новым Роналду, Новый Месси в другом клубе вроде, да их как раз полно!Одно дело -казаться, второе дело - являться!!!
А чего для Соккера время 24-00 или 00-00 критично и никакие комментарии в это время не добавляются, или доходят только через несколько минут.

А потом мне пишут - уберите одинаковый комментарий, будто сами не могут убрать. И это не я причина, а сам сервер.
Гавроша
Гавроша ответил Ice van Reed
   30 / 959
24 апреля в 00:02
Касаемо данной ствтьи этого Паренька нарикают Новым Роналду, Новый Месси в другом клубе вроде, да их как раз полно!Одно дело -казаться, второе дело - являться!!!
Не важно кем кому казаться, и кем перед кем прикидываться, а вот только осталось забить больше месси, и пока это никому нереально.
Гавроша
Гавроша ответил Ice van Reed
   30 / 959
24 апреля в 00:02
Касаемо данной ствтьи этого Паренька нарикают Новым Роналду, Новый Месси в другом клубе вроде, да их как раз полно!Одно дело -казаться, второе дело - являться!!!
Не важно кем кому казаться, и кем перед кем прикидываться, а вот только осталось забить больше месси, и пока это никому нереально.
Project Pandora
Project Pandora ответил Project Pandora
   695 / 959
23 апреля в 14:56
Мои комментарии разочаровывают редакцию ... Если бы мнение редакции ещё кого-то интересовало. Этот сайт создан для общения или выяснения реакции редакции сайта на чьё-то мнение, которое высказано предельно вежливо?
Project Pandora
Project Pandora ответил Звезда по имени Солнце
   695 / 959
23 апреля в 14:52
    Project Pandora
    Project Pandora ответил Apsny
       695 / 959
    23 апреля в 14:48
    Они играли как всегда, не хуже и не лучше. В этом плане катлеты устойчивее любой другой команды.
    Рональду мой кумир
    Рональду мой кумир
       594 / 959
    22 апреля в 23:49
    Заработал
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответил Гавроша
       208 / 959
    22 апреля в 23:26
    Ты прав - нового месси не будет, а новых роналду полно.
    Касаемо данной ствтьи этого Паренька нарикают Новым Роналду, Новый Месси в другом клубе вроде, да их как раз полно!Одно дело -казаться, второе дело - являться!!!
    Bavaria_M
    Bavaria_M
       395 / 959
    22 апреля в 22:56
    Ох юве может наступить на грабли покупки португал, но если правда продадут нам дибалу то круто
    Гавроша
    Гавроша ответил Ice van Reed
       30 / 959
    22 апреля в 22:27
    Это новый Роналду
    Ты прав - нового месси не будет, а новых роналду полно.
    juvenale
    juvenale ответил fanliverpoolfan
       38 / 959
    22 апреля в 21:59
    Скем Ювентус играет в лч?
    Юве взял уже два трофея в сезоне)))и играет всегда с сильнейшими,а Ливерпульль пролетит везде в этом сезона,даже нагретые шары каждый год не помогают и судьи
    рус фан
    рус фан
       230 / 959
    22 апреля в 20:33
    В принципе цифры хорошие у Фелиша в чемпе португалии для его возраста, но 120 млн отдавать рисковано, на мой взгляд, пусть еще год два поиграет в Португалии или в Бундес лиге например, сейчас он еще сыроват для выводов.
    Князь Московский
    Князь Московский
       13 / 959
    22 апреля в 20:29
    А барсики скулили, что з/п у него огромная, а он ещё и агент по совместительству. Аха-ха)
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответил Гавроша
       208 / 959
    22 апреля в 19:59
    Этот не тот, который новый месси? Неужели он с ним будет играть?
    Это новый Роналду
    Apsny
    Apsny ответил Project Pandora
       45 / 959
    22 апреля в 19:55
    По-вашему, человек, который забивал все голы в плей-офф и ни разу не терялся на поле в составе Ювентуса, мешал пройти дальше? Или Ювентус априори без него должен каждый раз в 1/2 выходить? На каком основании? Юве только благодаря ему добрался до 1/4 в этом году. Котлеты практически лишили Ювентус шансов, но Роналду сделал всё, чтобы команда прошла дальше. Как видим, он помогает, а не мешает. Остальное лишь ваши сонные фантазии.
    Котлеты были просто ни о чем, как и старуха, дно против дна играло, во второй игре котлеты просто бах-бух играли, непонятно даже было что они делали.
    Гавроша
    Гавроша
       30 / 959
    22 апреля в 19:52
    Этот не тот, который новый месси? Неужели он с ним будет играть?
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan ответил juvenale
       67 / 959
    22 апреля в 19:44
    Скем Ювентус играет в лч?
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
       67 / 959
    22 апреля в 19:44
    Своих цветных подтягивет
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       92 / 959
    22 апреля в 18:35
    Да не стоит Фелиш 120 млн евро! А парню стоит пока остаться в Бенфике и не повторять судьбы того же Ренату Санчеша.
    Шишанутый
    Шишанутый
       7 / 959
    22 апреля в 18:24
    Все хотят играть в одной команде с Роналду а гном наоборот изживает из состава одноклубников.
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
       480 / 959
    22 апреля в 18:16
    Вот и хорошо! Если он хочет с Роном играть , то надо цену сбивать! Как то многовато будет 120!!
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответил Project Pandora
       131 / 959
    22 апреля в 18:08
    Не стоит экстраполировать свои замашки на посторонних людей.
    Ты ещё один поклонник Кристины? На аватарку себе поставь её, никогда не понимал таких, но это ваш выбор от кого фанатеть.
    В профиле не указано, а по названию, ты скорее всего девушка, а девушки мечтают иметь друга гея, это в Европе модно.
    У нас в Сибири к этому по другому относятся.
    la_masia
    la_masia ответил Евгений Макрушин
       146 / 959
    22 апреля в 17:53
    Я могу признать что в победе Реала в ЛЧ Роналду сыграл решающую роль.
    juvenale
    juvenale
       38 / 959
    22 апреля в 17:53
    Аллегри же загонит этого кота в мешке,какой ему Ювентус
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил la_masia
       122 / 959
    22 апреля в 17:43
    Гениально....если бы Ювентус выиграл ЛЧ,то Вы бы публично признали,что Рон сьиграл в этом решающую роль???
    la_masia
    la_masia ответил Евгений Макрушин
       146 / 959
    22 апреля в 17:20
    Если абстрагироваться от моей предвзятости, то по существу могу сказать, что перестройка тактики и игры команды, не пошла на пользу Ювентусу.
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