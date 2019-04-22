Роналду поспособствует трансферу Фелиша в «Ювентус»

22 апреля 2019, 15:05

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду готов помочь клубу в приобретении 19-летнего полузащитника «Бенфики» Жоау Фелиша. Португальский форвард одобрил идею с трансфером его соотечественника и считает Фелиша своим наследником.

Роналду и Фелиша представляет один агент, Жорже Мендеш. Кроме того, Жоау ранее признавался, что хотел бы однажды сыграть с Криштиану в одной команде. «Бенфика» требует за своего футболиста 120 млн евро.

Сообщалось, что «Ювентус» может продать Паулу Дибалу в «Баварию», чтобы заполучить Фелиша.