«Ливерпуль» готов потратить 70 млн фунтов на трансфер звезды «Лилля»

22 апреля 2019, 10:12

По информации английской прессы, «Ливерпуль» обратился к «Лиллю» по 23-летнему нападающему Николя Пепе. Сообщается, что на футболиста также претендует «Челси», готовый заплатить 70 млн фунтов.

В этом сезоне в чемпионате Франции только Килиан Мбаппе забил больше, чем Пепе. На счету форварда 19 голов в первенстве, а также 11 результативных передач.

Президент «Лилля» ранее сообщил, что Пепе летом точно покинет команду.