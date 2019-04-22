«Ливерпуль» готов потратить 70 млн фунтов на трансфер звезды «Лилля»

По информации английской прессы, «Ливерпуль» обратился к «Лиллю» по 23-летнему нападающему Николя Пепе. Сообщается, что на футболиста также претендует «Челси», готовый заплатить 70 млн фунтов.
В этом сезоне в чемпионате Франции только Килиан Мбаппе забил больше, чем Пепе. На счету форварда 19 голов в первенстве, а также 11 результативных передач.
Президент «Лилля» ранее сообщил, что Пепе летом точно покинет команду.
Но, ладно, дела минувших дней. Как сказала Марина, Челси с Баварией не будет вести никаких дел
Но, ладно, дела минувших дней. Как сказала Марина, Челси с Баварией не будет вести никаких дел
П.С. Челси может провернуть трансфер даже с баном. Заявить не смогут, это да, поиграет год в Лилле... Но провернуть что то типа того, как ПСЖ с Неймаром и Мбаппе, когда непонятно кто кого покупает, это Челси может повторить просто налегке
П.С. Челси может провернуть трансфер даже с баном. Заявить не смогут, это да, поиграет год в Лилле... Но провернуть что то типа того, как ПСЖ с Неймаром и Мбаппе, когда непонятно кто кого покупает, это Челси может повторить просто налегке
Ливерпуль покупает - Ливерпуль побеждает. Бавария ворует - очередной раз будет со-со-павлиашвилли приветствовать вас с успешной ЕК кампанией
https://www.youtube.com/watch?v=_rPuWjXVgc0
Ливерпуль покупает - Ливерпуль побеждает. Бавария ворует - очередной раз будет со-со-павлиашвилли приветствовать вас с успешной ЕК кампанией
Но я бы и в самом деле купил Николя, и продал Салаха. И еще бы денег на молодого перспективного левого дефа осталось, на подмену Робертсону.
ИМХО, прямо сейчас это лучший правый инсайд/вингер Европы. Имеет удар, шикарнейший пас, топовый дриблинг, шикарный прием игру в касание, не самую топовую но ощутимо выше высокую скорость, хороший финишер - почти всегда бьет с мыслю а не лупит во вратаря. Есть и минуса - почти не работает в дефе (а Салах разве работает?), возможно склонен чутка зазнаваться/поймать звездочку (Салах точно так же), неизвестно че-как по дисциплине/мотивации.. но Клопп в этом плане умеет ставить в рамки, если хочет.
Короче за 70 лямов можно брать запросто, если здоров и сам хочет получить новый челендж в АПЛ.
https://www.youtube.com/watch?v=6b-3F0diDPU
Но я бы и в самом деле купил Николя, и продал Салаха. И еще бы денег на молодого перспективного левого дефа осталось, на подмену Робертсону.
ИМХО, прямо сейчас это лучший правый инсайд/вингер Европы. Имеет удар, шикарнейший пас, топовый дриблинг, шикарный прием игру в касание, не самую топовую но ощутимо выше высокую скорость, хороший финишер - почти всегда бьет с мыслю а не лупит во вратаря. Есть и минуса - почти не работает в дефе (а Салах разве работает?), возможно склонен чутка зазнаваться/поймать звездочку (Салах точно так же), неизвестно че-как по дисциплине/мотивации.. но Клопп в этом плане умеет ставить в рамки, если хочет.
Короче за 70 лямов можно брать запросто, если здоров и сам хочет получить новый челендж в АПЛ.