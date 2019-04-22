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«Ливерпуль» готов потратить 70 млн фунтов на трансфер звезды «Лилля»

22 апреля 2019, 10:12

По информации английской прессы, «Ливерпуль» обратился к «Лиллю» по 23-летнему нападающему Николя Пепе. Сообщается, что на футболиста также претендует «Челси», готовый заплатить 70 млн фунтов.

В этом сезоне в чемпионате Франции только Килиан Мбаппе забил больше, чем Пепе. На счету форварда 19 голов в первенстве, а также 11 результативных передач.

Президент «Лилля» ранее сообщил, что Пепе летом точно покинет команду.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Медив
   395 / 959
22 апреля в 23:03
Ну что и требовалось доказать, а сказать по существу нечего, а обычный тролинг разводят в док-во, какая марина? А терь ясно у вас бабы у руля, то то сток вранья и выдумок, ой напугали у вас то кроме зулуса и брать то никого, так что не велика потеря, а даже большой плюс что крысы ваши не проникнуть что изнутри разрушили клуб.
рус фан
рус фан
   230 / 959
22 апреля в 20:54
Судя по видео неплохо играет, пасы на гол так же хорошие, еще и левша, полагаю он может заиграть на высоком уровне.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   725 / 959
22 апреля в 19:35
Шило на мыло. Лучше уж ему в Баварию переходить! Бавария хотя бы считается топ-клубом в отличие от ливерки.
Медив
Медив ответил Bavaria_M
   174 / 959
22 апреля в 19:05
Эм а док-ва будут или только треп? Если бы это было так то вас бы выслушали, а голословно можно все что угодно выдумать, так что не надо тут свои влажные мечты и отмазы, вас чукча кинул и готовитесь что скоро вернетесь на свое законное место в середине таблицы, и винить других что ваши игроки массово хотят сбежать,
Доказательства? Да ваш слоупок Салихмиджич это прямо в интервью зарядил.
Но, ладно, дела минувших дней. Как сказала Марина, Челси с Баварией не будет вести никаких дел
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Медив
   395 / 959
22 апреля в 17:21
Эм а док-ва будут или только треп? Если бы это было так то вас бы выслушали, а голословно можно все что угодно выдумать, так что не надо тут свои влажные мечты и отмазы, вас чукча кинул и готовитесь что скоро вернетесь на свое законное место в середине таблицы, и винить других что ваши игроки массово хотят сбежать,
No problem
No problem ответил dzvinka
   221 / 959
22 апреля в 14:45
эх, это всего лишь дейлимейл. Они даже не вкурсе что у Челси бан, пишут свою дичь. Но я бы и в самом деле купил Николя, и продал Салаха. И еще бы денег на молодого перспективного левого дефа осталось, на подмену Робертсону. ИМХО, прямо сейчас это лучший правый инсайд/вингер Европы. Имеет удар, шикарнейший пас, топовый дриблинг, шикарный прием игру в касание, не самую топовую но ощутимо выше высокую скорость, хороший финишер - почти всегда бьет с мыслю а не лупит во вратаря. Есть и минуса - почти не работает в дефе (а Салах разве работает?), возможно склонен чутка зазнаваться/поймать звездочку (Салах точно так же), неизвестно че-как по дисциплине/мотивации.. но Клопп в этом плане умеет ставить в рамки, если хочет. Короче за 70 лямов можно брать запросто, если здоров и сам хочет получить новый челендж в АПЛ. https://www.youtube.com/watch?v=6b-3F0diDPU
Манера игры напоминает Это’О в молодые годы.
RMUKMU
RMUKMU
   110 / 959
22 апреля в 14:14
Его бы в МЮ. Да вот только покупать его некому, спортдира видимо только к августу подвезут.
Медив
Медив ответил Bavaria_M
   174 / 959
22 апреля в 13:15
Эм а пенсы то причем? Они в бане в которую сами себя отправили стукачи, а так если Бавария захочет то заберет, а если нет то пусть ликер как обычно крошки подбирает, ибо летом ликер раскупят.
Эм, стукачи потому что пожаловались на то, что Бавария вопреки правилам УЕФА ведет переговоры с игроком у которого действующий контракт без разрешения клуба? Да вы там вообще оxренели от безнаказанности.
П.С. Челси может провернуть трансфер даже с баном. Заявить не смогут, это да, поиграет год в Лилле... Но провернуть что то типа того, как ПСЖ с Неймаром и Мбаппе, когда непонятно кто кого покупает, это Челси может повторить просто налегке
dzvinka
dzvinka ответил Bavaria_M
   69 / 959
22 апреля в 13:11
Эм а пенсы то причем? Они в бане в которую сами себя отправили стукачи, а так если Бавария захочет то заберет, а если нет то пусть ликер как обычно крошки подбирает, ибо летом ликер раскупят.
поржал, если будут два одинаковых предложения от Ливерпуля и Баварии, парень выберет Ливерпуль - это и любой ослице понятно, но видимо тебе трудно с ними тягаться в плане сообразительности)))
Ливерпуль покупает - Ливерпуль побеждает. Бавария ворует - очередной раз будет со-со-павлиашвилли приветствовать вас с успешной ЕК кампанией
Bavaria_M
Bavaria_M
   395 / 959
22 апреля в 11:57
Эм а пенсы то причем? Они в бане в которую сами себя отправили стукачи, а так если Бавария захочет то заберет, а если нет то пусть ликер как обычно крошки подбирает, ибо летом ликер раскупят.
dimagas1
dimagas1 ответил la_masia
   307 / 959
22 апреля в 11:36
А кто уйдет из Ливерпуля? Вместо кого его покупают?
Старидж вроде.
la_masia
la_masia
   146 / 959
22 апреля в 11:08
А кто уйдет из Ливерпуля? Вместо кого его покупают?
dzvinka
dzvinka
   69 / 959
22 апреля в 10:58
эх, это всего лишь дейлимейл. Они даже не вкурсе что у Челси бан, пишут свою дичь.
Но я бы и в самом деле купил Николя, и продал Салаха. И еще бы денег на молодого перспективного левого дефа осталось, на подмену Робертсону.
ИМХО, прямо сейчас это лучший правый инсайд/вингер Европы. Имеет удар, шикарнейший пас, топовый дриблинг, шикарный прием игру в касание, не самую топовую но ощутимо выше высокую скорость, хороший финишер - почти всегда бьет с мыслю а не лупит во вратаря. Есть и минуса - почти не работает в дефе (а Салах разве работает?), возможно склонен чутка зазнаваться/поймать звездочку (Салах точно так же), неизвестно че-как по дисциплине/мотивации.. но Клопп в этом плане умеет ставить в рамки, если хочет.
Короче за 70 лямов можно брать запросто, если здоров и сам хочет получить новый челендж в АПЛ.

drug01
drug01
   117 / 959
22 апреля в 10:30
Это будет хорошо!
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
22 апреля в 10:24
Может быть это даже не дорого.
STVA 1
STVA 1
   43 / 959
22 апреля в 10:16
Хорошее вложение
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