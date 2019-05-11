ГлавнаяНовости

Симеоне прокомментировал слухи про Гризманна и «Барселону»

сегодня, 16:16

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал трансферные слухи, которые связывали нападающего Антуана Гризманна с переходом в «Барселону»

Я всегда говорил одно и то же: я отлично к нему отношусь, он доволен своими товарищами по команде, он капитан нашей команды. Со своей стороны мы постоянно оказываем ему всяческую привязанность, относимся с важностью, которую он заслуживает. 

Мы не живем в его теле, чтобы комментировать то, что он должен будет сказать в определенный момент. Но мы верим, что он продолжит работать с нами. Однако мы не боимся потерять его. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Марсело: «Готов ради Зидана на всё»
Сегодня, 17:49 Комментарии6
Почеттино порассуждал на тему перспектив «Тоттенхэма»
Сегодня, 16:43 Комментарии0
Лукашенко: «Беларусь готова провести чемпионат Европы»
Сегодня, 16:29 Комментарии14
Защитник «Брайтона»: «Хотим испортить вечеринку „Манчестер Сити“»
Сегодня, 15:54 Комментарии10
Ковачич: «Решение Азара нужно уважать»
Сегодня, 15:23 Комментарии3
Зидан: «Льоренте должен получать больше игровой практики»
Сегодня, 15:04 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
peppery
peppery ответил Шишанутый
сегодня в 17:35
Да после позора на Энфилде норм футболисты теперь в Барселону точно не пойдут.
Чушь
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   33 / 1076
сегодня в 17:16
Это паника у Барселоны)
Они в такой же спешке покупали Дембеле..
Антоха хороший игрок, но мне кажется, что он Барселоне не подходит, да и немолодой уже.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   608 / 1076
сегодня в 17:12
Как дело к лету так Гризманн в Барсу, это уже традицией становится
Groove000
Groove000 ответил Шишанутый
   115 / 1076
сегодня в 17:12
Да после позора на Энфилде норм футболисты теперь в Барселону точно не пойдут.
Ты сейчас повторил мою мысль. Зачем?) В попугаи записался?)
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 1076
сегодня в 16:59
Гризман это французский Смолов, зачем он Барсе, выгоните уже наконец Вальверде, чтобы не было таких идиотских трансферов
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   293 / 1076
сегодня в 16:55
Слишком уже переоценен Гризманн
Шишанутый
Шишанутый ответил Groove000
   10 / 1076
сегодня в 16:45
После очередного позорного вылета из ЛЧ никуда он не перейдет
Да после позора на Энфилде норм футболисты теперь в Барселону точно не пойдут.
Groove000
Groove000
   115 / 1076
сегодня в 16:18
После очередного позорного вылета из ЛЧ никуда он не перейдет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100