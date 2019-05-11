Симеоне прокомментировал слухи про Гризманна и «Барселону»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал трансферные слухи, которые связывали нападающего Антуана Гризманна с переходом в «Барселону».

Я всегда говорил одно и то же: я отлично к нему отношусь, он доволен своими товарищами по команде, он капитан нашей команды. Со своей стороны мы постоянно оказываем ему всяческую привязанность, относимся с важностью, которую он заслуживает.

Мы не живем в его теле, чтобы комментировать то, что он должен будет сказать в определенный момент. Но мы верим, что он продолжит работать с нами. Однако мы не боимся потерять его.