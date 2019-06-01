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Финальный матч африканской ЛЧ завершился на 58-й минуте со скандалом

01 июня 2019, 06:24

Сегодня состоялся ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов. Тунисский «Эсперанс» после ничейного счёта в первой встрече (1:1) принимал марокканский «Видад».

Хозяева открыли счёт в первом тайме, а на 58-й минуте поединка гамбийский рефери Бакари Гассама не засчитал гол хавбека «Видада», при этом не воспользовавшись видеоповтором. Недовольные действиями арбитра игроки гостей ушли в раздевалку. Матч был прерван почти на полтора часа, после чего Гассама из-за отказа футболистов «Видада» продолжить игру присудил победу «Эсперанс».

Позже появилась информация о том, что судья не использовал VAR из-за технических проблем с системой видеопомощи.

Напомним, в прошлом году победителем этого турнира также стал «Эсперанс».

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   166 / 816
01 июня в 19:25
Прежде чем говорить, надо показать видео. И только после его просмотра можно высказывать мнения.
Levadia
Levadia ответил RedRedTeam
   150 / 816
01 июня в 15:22
Других нет что ли?
RedRedTeam
RedRedTeam ответил Levadia
   664 / 816
01 июня в 14:12
Могли бы и с Европы брать судей. Хотя бы на финал.
Чакыр, Кашшай или Айтекин?
Шишанутый
Шишанутый
   23 / 816
01 июня в 13:20
Надо избавлятся от этого Вара эта зараза поглотила футбол! В Африке у людей нет воды и еды, но зато теперь есть ВАР! Будут смотреть на видео повторы голодными глазами.
Санчо Панса
Санчо Панса
   73 / 816
01 июня в 13:01
Да, это прецендент! ФИФА нужно позаботиться о том, чтобы этого не повторилось в будущем.
dino-hsv
dino-hsv
   80 / 816
01 июня в 12:59
в том году он в европе тоже должен был в это время завершиться со скандалом, когда рамос поочередно сломал салаха и кариуса
Ruslik1982
Ruslik1982
   52 / 816
01 июня в 12:22
такие же "технически проблемы" будут постоянно возникать и в России, потому что будет трудно тысячам причастных смириться с потерей такой кормушки, как РПЛ
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил League1
   52 / 816
01 июня в 12:20
Явно африканцам систему ВАР китайцы сделали и продали по дешевке. Китайцы на весь мир известные бракоделы.
технические проблемы там были из-за того, что деньги на VAR раздербанили аборигены, а на бумаге отчитались что все купили, установили и работает
Морозовский
Морозовский ответил Zenit_84
   10 / 816
01 июня в 11:07
Наказать war
Неее, надо "Спартак" наказать))!!!!!!!!!
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   193 / 816
01 июня в 10:39
Голешник то был чистый)
EAGuar As
EAGuar As
   75 / 816
01 июня в 10:26
О как
League1
League1 ответил ДАША Д
   37 / 816
01 июня в 09:12
Бракованную систему африканцам подсунули.
Явно африканцам систему ВАР китайцы сделали и продали по дешевке. Китайцы на весь мир известные бракоделы.
parallels
parallels
   2 / 816
01 июня в 09:00
по-любому, спартак как-то причастен)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 816
01 июня в 08:42
Ох уж эти африканцы. Даже ВАРом пользоваться толку нет...
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   36 / 816
01 июня в 08:09
Эсперанс это африканский Реал или Барселона. Аха-ха)
mihaluch
mihaluch
   38 / 816
01 июня в 08:09
В России несмотря на судейский произвол всегда играют до конца.
cska plus
cska plus
   4 / 816
01 июня в 08:04
Федун намотал на ус, теперь ОПГ федун-егоров-безбородов знают как выкручиваться.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 816
01 июня в 07:53
Даже финал нормально провести не могут...
Детский сад какой то.....А не Лига Чемпионов...
Это не профессионалы...Если прячутся в раздевалке...Потому что дядя неправильно свистит...
STVA 1
STVA 1
   28 / 816
01 июня в 07:42
Не все так просто с этим "варом" оказывается.
Sunny.
Sunny.
   188 / 816
01 июня в 07:20
Вот так и надо протестовать судейскому беспределу
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   168 / 816
01 июня в 07:14
А если гол был чистым? Вот и уловка нашлась, если, что можно сослаться на технические проблемы, а проверять была не исправность или нет они же сами будут. Замкнутый круг.
drug01
drug01
   64 / 816
01 июня в 07:12
Большой футбол требует жертв!
Levadia
Levadia
   150 / 816
01 июня в 06:53
Могли бы и с Европы брать судей.
Хотя бы на финал.
чемпионство с душком
чемпионство с душком ответил Zenit_84
   301 / 816
01 июня в 06:52
War - это война.
ДАША Д
ДАША Д
   180 / 816
01 июня в 06:49
Бракованную систему африканцам подсунули.
Z. Kramer
Z. Kramer
   112 / 816
01 июня в 06:30
А я то думал голый Федун выбежал на поле.
Zenit_84
Zenit_84
   49 / 816
01 июня в 06:30
Наказать war
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