Финальный матч африканской ЛЧ завершился на 58-й минуте со скандалом

01 июня 2019, 06:24

Сегодня состоялся ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов. Тунисский «Эсперанс» после ничейного счёта в первой встрече (1:1) принимал марокканский «Видад».

Хозяева открыли счёт в первом тайме, а на 58-й минуте поединка гамбийский рефери Бакари Гассама не засчитал гол хавбека «Видада», при этом не воспользовавшись видеоповтором. Недовольные действиями арбитра игроки гостей ушли в раздевалку. Матч был прерван почти на полтора часа, после чего Гассама из-за отказа футболистов «Видада» продолжить игру присудил победу «Эсперанс».

Позже появилась информация о том, что судья не использовал VAR из-за технических проблем с системой видеопомощи.

Напомним, в прошлом году победителем этого турнира также стал «Эсперанс».