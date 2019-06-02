Салах, ван Дейк, Алиссон и Ориги поспорят за звание игрока недели в ЛЧ

Четыре футболиста «Ливерпуля» после победы над «Тоттенхэмом» (2:0) в финале Лиги чемпионов номинированы на звание лучшего игрока недели в ЛЧ по версии УЕФА.
Список номинантов:
Мохамед Салах – 1 гол;
Вирджил ван Дейк – 5 выносов, точность передач - 79%;
Алиссон – 8 сейвов;
Дивок Ориги – 1 гол.
Кто заработал пенальти? Кто закручивал всю оборону Барсы? Кто забил против Баварии? А в АПЛ против Топ-6 и других сильных соперников?
Кто заработал пенальти? Кто закручивал всю оборону Барсы? Кто забил против Баварии? А в АПЛ против Топ-6 и других сильных соперников?
Лучший игрок или кто-то из полузащиты, защиты или Бекер.
Лучший игрок или кто-то из полузащиты, защиты или Бекер.