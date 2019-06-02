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Салах, ван Дейк, Алиссон и Ориги поспорят за звание игрока недели в ЛЧ

02 июня 2019, 01:35
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Четыре футболиста «Ливерпуля» после победы над «Тоттенхэмом» (2:0) в финале Лиги чемпионов номинированы на звание лучшего игрока недели в ЛЧ по версии УЕФА.

Список номинантов:

Мохамед Салах  – 1 гол;
Вирджил ван Дейк – 5 выносов, точность передач - 79%; 
Алиссон – 8 сейвов;
Дивок Ориги – 1 гол.

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Все комментарии
Grabovsky
Grabovsky
   252 / 816
02 июня в 12:27
Ван Дейк лучший
cevin cigan
cevin cigan
   7 / 816
02 июня в 10:16
ван Дейк! Ну а вратарь и так должен тащить. Салах и Ориги....off
ДСА
ДСА
   55 / 816
02 июня в 04:40
Хорошо сыграли все.
амурец
амурец
   65 / 816
02 июня в 02:14
Алиссон
-Владислав-
-Владислав-
   66 / 816
02 июня в 02:13
Алиссон должен быть
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил Y.N.W.A.
   3 / 816
02 июня в 02:07
Алиссон, без вариантов. Его сейв удара Эриксена это вышка.
Алиссон был лучшим в последние 15-ть минут, за всю игру всё-таки ван Дейк.
Imrebellion
Imrebellion
   458 / 816
02 июня в 02:01
А Мане?? Игрока явно обделяют вниманием. Посмотрите любой матч Ливерпуля в этом сезоне, особенно, самые важные и решающие, он забивал и решал или пахал сколько надо чтоб другие забили.
Кто заработал пенальти? Кто закручивал всю оборону Барсы? Кто забил против Баварии? А в АПЛ против Топ-6 и других сильных соперников?
RMUKMU
RMUKMU
   103 / 816
02 июня в 01:47
Ну какого чёрта тут забыли Салах и Ориги. Кроме голов они ничем не отметились.
Лучший игрок или кто-то из полузащиты, защиты или Бекер.
Ruslik1982
Ruslik1982
   52 / 816
02 июня в 01:38
добавьте в варианты ответов Месси
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   17 / 816
02 июня в 01:37
Алиссон, без вариантов. Его сейв удара Эриксена это вышка.
Ruslik1982
Ruslik1982
   52 / 816
02 июня в 01:36
Аллисон несомненно лучший игрок и всей ЛЧ и чемпионата Англии. ЗМ в этом году его. Вытащил Ливер в финал, отстоял на ноль в финале. Меньше всех пропустил в чемпионате.
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