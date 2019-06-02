Кэхилл ушел из «Челси»

Защитник «Челси» Гари Кэхилл официально покинул клуб. У 33-летнего игрока закончился контракт с лондонцами. «Синие» попрощались со своим футболистом:
Мюнхен, титулы АПЛ и победы на «Уэмбли». Кэйхилл добился всего за время пребывания на «Бридже».
Отличный игрок, великий капитан и прекрасный человек. Клубу его будет не хватать.
Он пришел в крупный клуб с большими амбициями и мечтами, которые, как он, наверное, признается, не думал реализовать так быстро и в таком объеме. Он покидает клуб в статусе легенды.
Спасибо, Гари, и всего тебе наилучшего.
Недавно англичанин сообщил, что он в обиде на главного тренера команды Маурицио Сарри, который в текущем сезоне не давал шансов игроку.
Сарри некст
Сарри некст