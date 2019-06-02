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Кэхилл ушел из «Челси»

02 июня 2019, 15:07

Защитник «Челси» Гари Кэхилл официально покинул клуб. У 33-летнего игрока закончился контракт с лондонцами. «Синие» попрощались со своим футболистом:

Мюнхен, титулы АПЛ и победы на «Уэмбли». Кэйхилл добился всего за время пребывания на «Бридже».

Отличный игрок, великий капитан и прекрасный человек. Клубу его будет не хватать.

Он пришел в крупный клуб с большими амбициями и мечтами, которые, как он, наверное, признается, не думал реализовать так быстро и в таком объеме. Он покидает клуб в статусе легенды.

Спасибо, Гари, и всего тебе наилучшего.

Недавно англичанин сообщил, что он в обиде на главного тренера команды Маурицио Сарри, который в текущем сезоне не давал шансов игроку. 

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   98 / 816
02 июня в 19:35
А как же бан на трансферы? Что будет, если будут травмы основных?
311
311
   30 / 816
02 июня в 17:19
Успехов Гари! Много решающих мячей забил в свое время, но время не ждёт!)
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   344 / 816
02 июня в 15:22
Спасибо за все кэп! Удачи!


Сарри некст
ДАША Д
ДАША Д
   180 / 816
02 июня в 15:18
Состарился и стал не нужен.
cska plus
cska plus
   4 / 816
02 июня в 15:09
Так Сарри уже уходит.
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