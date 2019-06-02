Кэхилл ушел из «Челси»

Защитник «Челси» официально покинул клуб. У 33-летнего игрока закончился контракт с лондонцами. «Синие» попрощались со своим футболистом:

Мюнхен, титулы АПЛ и победы на «Уэмбли». Кэйхилл добился всего за время пребывания на «Бридже».

Отличный игрок, великий капитан и прекрасный человек. Клубу его будет не хватать.

Он пришел в крупный клуб с большими амбициями и мечтами, которые, как он, наверное, признается, не думал реализовать так быстро и в таком объеме. Он покидает клуб в статусе легенды.

Спасибо, Гари, и всего тебе наилучшего.