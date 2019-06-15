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Жирков останется в составе «Зенита», Анюков станет тренером клуба

сегодня, 18:10

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Юрий Жирков продолжит игровую карьеру в клубе, а Александр Анюков останется в рядах «сине-бело-голубых» в должности тренера.

Жирков остается в составе, а Анюков - в системе клуба на тренерской должности.

Луке Джорджевичу предоставят шанс, а дальше всё остальное зависит от него.

Что касается комплектования команды, мы будем сообщать информацию по мере заключения договоров. Мы работаем, наша цель не изменилась - это точечное усиление. Имен игроков, которые приходят и уходят, я называть не буду.

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CSKA2012
CSKA2012
   99 / 727
сегодня в 18:15
Анюков будет следующим гл. Тренером зенита через пару сезонов))
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