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Айртон: «У меня не было сомнений в переходе в „Спартак“»

сегодня, 23:12

Защитник «Спартака» Айртон, которому сегодня исполнилось 22 года, рассказал, что не раздумывал над предложением московского клуба.

Бразилец перешел в «Спартак» из «Флуминенсе» в декабре прошлого года.

Сомнений в переходе в «Спартак» у меня не было изначально. Я уже рассказывал, что принял предложение «Спартака» практически сразу. А когда приехал, лишь убедился в правильности выбора. Потому что увидел: тренер мне доверяет, а условия для работы созданы великолепные.

Все понимают, что сейчас важно набрать лучшую форму. Это правильный путь. Старт сезона уже скоро. Я знаю, что в первом туре мы сыграем с новой командой РПЛ, а до этого проведём с ней же товарищеский матч. Времени на раскачку нет.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
   30 / 714
сегодня в 23:45
С Днём Рождения Лукас!
No pupsiks
No pupsiks
   17 / 714
сегодня в 23:45
Засос поставили на входе в тарасовку.
Zenit_84
Zenit_84
   55 / 714
сегодня в 23:28
Удачи
Юрниекс
Юрниекс
   181 / 714
сегодня в 23:27
Еще бы...кубка Соль нет ни у Реала ни у Барсы...Да и 0-7 не только Европа но и Бразилия помнит...
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 714
сегодня в 23:22
С днюхой брат! давай там на фланге прибавляй ,надо чемпионскую игру ставить
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   39 / 714
сегодня в 23:21
Удачи и без травм !!!!
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