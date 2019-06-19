Айртон: «У меня не было сомнений в переходе в „Спартак“»

Защитник «Спартака» Айртон, которому сегодня исполнилось 22 года, рассказал, что не раздумывал над предложением московского клуба.

Бразилец перешел в «Спартак» из «Флуминенсе» в декабре прошлого года.

Сомнений в переходе в «Спартак» у меня не было изначально. Я уже рассказывал, что принял предложение «Спартака» практически сразу. А когда приехал, лишь убедился в правильности выбора. Потому что увидел: тренер мне доверяет, а условия для работы созданы великолепные.