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Де Лигт: «В детстве, играя в футбол, я всегда хотел быть Роналду»

сегодня, 03:03

Защитник «Аякса» Матийс де Лигт признался, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду был его кумиром детства.

Недавно я ужинал с друзьями детства, вместе с которыми мы играли в футбол, и мы пришли к заключению, что во время игры я всегда хотел быть Криштиану Роналду. Особенно в то время, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед». Такой была моя первая футбольная форма.

Этот ужин был сразу после матчей с «Ювентусом», в которых я должен был противостоять тому самому Роналду. Такие моменты навсегда врезаются в память.

По слухам, де Лигт близок к тому, чтобы стать одноклубником Роналду.

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