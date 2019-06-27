Де Лигт: «В детстве, играя в футбол, я всегда хотел быть Роналду»

Защитник «Аякса» признался, что форвард «Ювентуса» был его кумиром детства.

Недавно я ужинал с друзьями детства, вместе с которыми мы играли в футбол, и мы пришли к заключению, что во время игры я всегда хотел быть Криштиану Роналду. Особенно в то время, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед». Такой была моя первая футбольная форма.

Этот ужин был сразу после матчей с «Ювентусом», в которых я должен был противостоять тому самому Роналду. Такие моменты навсегда врезаются в память.