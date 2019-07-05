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«Атлетико» выступил с заявлением по поводу Гризманна и «Барселоны»

сегодня, 22:06

Пресс-служба «Атлетико» выступила с заявлением по поводу Антуана Гризманна и «Барселоны».

14 мая Гризманн проинформировал руководство «Атлетико» о решении покинуть клуб по окончании сезона. Через несколько дней нам стало известно, что «Барселона» обо всем договорилась с Антуаном еще в марте, начав вести с ним переговоры еще в феврале.

С 1 июля сумма отступных за Гризманна снизилась с 200 до 120 миллионов евро. «Барселона» попросила отсрочку платежа. Естественно, мы ответили отказом, поскольку «Барселона» и игрок не уважают ни наш клуб, ни наших болельщиков.

Хотим выразить решительное неодобрение поведению обеих сторон, особенно «Барселоны», которая в ходе сезона побудила игрока разорвать соглашение с «Атлетико». При том, что наша команда боролась с «Ювентусом» в Лиге чемпионов и вела борьбу с «Барселоной» за победу в чемпионате.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответил Рауль и Зидан
   90 / 703
сегодня в 23:12
Их же теперь в угол загнали . Они потратили 200 лямов на трансферы, в надежде на то что Барса выкупи Гризмана . А если Барса не выкупит , то у них начнутся финансовые проблемы
Ну, а кто им доктор, что они тратят деньги, которые ещё не получили.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Incredulous
   145 / 703
сегодня в 23:00
Думать нужно было, когда решили с Барселоной связываться. Такая грязная трансферная политика для каталонцев в порядке вещей всегда была, или наивное руководство Атлетико решили, что им исключение сделают.
Их же теперь в угол загнали . Они потратили 200 лямов на трансферы, в надежде на то что Барса выкупи Гризмана . А если Барса не выкупит , то у них начнутся финансовые проблемы
mangoх12
mangoх12 ответил dimagas1
   21 / 703
сегодня в 22:59
В том что никто не давал разрешение на переговоры.
может быть но эти переговоры ведутся не один год уже
Incredulous
Incredulous
   90 / 703
сегодня в 22:56
Думать нужно было, когда решили с Барселоной связываться. Такая грязная трансферная политика для каталонцев в порядке вещей всегда была, или наивное руководство Атлетико решили, что им исключение сделают.
abramjan
abramjan ответил dimagas1
   190 / 703
сегодня в 22:54
В том что никто не давал разрешение на переговоры.
Там же одни инопланетяне...над ними не властны земные законы
dimagas1
dimagas1 ответил mangoх12
   116 / 703
сегодня в 22:52
Непонятна в чем суть обиды, весь мир знал что ведутся переговоры. Да и французик не первый год уже собираеттся сваливать
В том что никто не давал разрешение на переговоры.
mangoх12
mangoх12
   21 / 703
сегодня в 22:49
Непонятна в чем суть обиды, весь мир знал что ведутся переговоры. Да и французик не первый год уже собираеттся сваливать
abramjan
abramjan
   190 / 703
сегодня в 22:42
Вы на поле боролись за чемпионство а барселонка как всегда в судейской комнате
завоеватель кубка лиги наций
завоеватель кубка лиги наций
   119 / 703
сегодня в 22:42
ну так и оставьте его себе а то может еще хотели 200 лямов рубануть за игрочишку который и 120 не стоит
mangoх12
mangoх12 ответил Эллочка
   21 / 703
сегодня в 22:41
аведь тролинга то небыло админ за старуху потеет
Нет за Рональду а ты его геем прозвала , админ посчитал это оскроблением , хотя сам Рональду гордится этим
football_
football_
   479 / 703
сегодня в 22:40
ну тогда им семеду за полные отступные, а не за 50, правда не в курсе какие у него отступные.
cska plus
cska plus
   9 / 703
сегодня в 22:37
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан ответил Капитан Врунгель
       145 / 703
    сегодня в 22:35
    В который раз люди показывают, что думать нужно только о себе. Гризманн остался в клубе, когда ему запретили покупать игроков. Без Гризманна тогда Атлетико уже с Севильей бы конкурировал, но человек ради клуба пожертвовал, возможно, трофеями. А его сейчас грязью клуб поливает. Вывод - в эпоху рыночного капитализма засуньте свои благородные порывы куда подальше и делайте так, как выгодно лично вам.
    Ему за это 20 лямов заплатили , также дали возможность уйти из клуба за 120 , адекватная цена по нынешним меркам . Так в чем проблема ? А в том что на горизонте замоячил Неймар , и деньги и сюда нужны и туда ? а чьи теперь эти проблемы ? Атлетико ?
    Bavaria_M
    Bavaria_M
       107 / 703
    сегодня в 22:33
      Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель
         13 / 703
      сегодня в 22:30
      В который раз люди показывают, что думать нужно только о себе. Гризманн остался в клубе, когда ему запретили покупать игроков. Без Гризманна тогда Атлетико уже с Севильей бы конкурировал, но человек ради клуба пожертвовал, возможно, трофеями. А его сейчас грязью клуб поливает. Вывод - в эпоху рыночного капитализма засуньте свои благородные порывы куда подальше и делайте так, как выгодно лично вам.
      BAHbKA BCTAHbKA
      BAHbKA BCTAHbKA ответил Эллочка
         140 / 703
      сегодня в 22:25
      Да, на этом сайте, нельзя говорить плохо про Ювентус и ЦСК.
      BARCELONA-BEST
      BARCELONA-BEST
         223 / 703
      сегодня в 22:23
      Слова нытика у которого отняли конфетку.
      Если бы Гризманн не хотел то ни одна Барса бы не смогла его купить.
      Эллочка
      Эллочка
         74 / 703
      сегодня в 22:17
      админ обьясни свои действия
      Рауль и Зидан
      Рауль и Зидан
         145 / 703
      сегодня в 22:14
      Уже не первый клуб говорит о том ,что Барса ведет грязную трансферную политику . Боруссия , ПСЖ , Рома , теперь и Атлетико
      Стас Марченко
      Стас Марченко ответил Footbolista
         683 / 703
      сегодня в 22:14
      баролась с «Ювентусом»...боролась
      исправили
      Навзир
      Навзир
         413 / 703
      сегодня в 22:13
        Эллочка
        Эллочка
           74 / 703
        сегодня в 22:12
        аведь тролинга то небыло админ за старуху потеет
        Footbolista
        Footbolista
           4 / 703
        сегодня в 22:11
        баролась с «Ювентусом»...боролась
        Эллочка
        Эллочка
           74 / 703
        сегодня в 22:09
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