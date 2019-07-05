«Атлетико» выступил с заявлением по поводу Гризманна и «Барселоны»

Пресс-служба «Атлетико» выступила с заявлением по поводу и «Барселоны».

14 мая Гризманн проинформировал руководство «Атлетико» о решении покинуть клуб по окончании сезона. Через несколько дней нам стало известно, что «Барселона» обо всем договорилась с Антуаном еще в марте, начав вести с ним переговоры еще в феврале.

С 1 июля сумма отступных за Гризманна снизилась с 200 до 120 миллионов евро. «Барселона» попросила отсрочку платежа. Естественно, мы ответили отказом, поскольку «Барселона» и игрок не уважают ни наш клуб, ни наших болельщиков.

Хотим выразить решительное неодобрение поведению обеих сторон, особенно «Барселоны», которая в ходе сезона побудила игрока разорвать соглашение с «Атлетико». При том, что наша команда боролась с «Ювентусом» в Лиге чемпионов и вела борьбу с «Барселоной» за победу в чемпионате.