Рейнгольд: «Даже Аршавин не заиграл в АПЛ, о каком Дзюбе можно говорить?»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд остался не в восторге от игры нападающего «Зенита» в матче за Суперкубок России против «Локомотива» (2:3).

Он выглядел неважно. И не надо говорить о том, что он сделал голевой пас на Азмуна. Там была не целенаправленная передача, это был отскок, поэтому давайте говорить честно. Дзюба мало не помог «Зениту» в этой встрече, он недостаточно двигался, не так хорошо выглядел в единоборствах. А именно это конек Артёма - выигрывать единоборства и скидывать мячи партнерам, тогда он хорош. В этом матче такого не было.

Если он уедет всё-таки в Англию, то просто закончит карьеру свою. В Англии силовой мощный футбол с беготней, с Дзюбы там будут спрашивать каждую секунду. Там эпизодами не поиграешь. Вы только подумайте: даже быстрый Аршавин не заиграл толком в Англии, только один сезон сыграл нормально, так о каком Дзюбе мы можем говорить относительно английской Премьер-Лиги?