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Рейнгольд: «Даже Аршавин не заиграл в АПЛ, о каком Дзюбе можно говорить?»

сегодня, 09:34
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд остался не в восторге от игры нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в матче за Суперкубок России против «Локомотива» (2:3).

Он выглядел неважно. И не надо говорить о том, что он сделал голевой пас на Азмуна. Там была не целенаправленная передача, это был отскок, поэтому давайте говорить честно. Дзюба мало не помог «Зениту» в этой встрече, он недостаточно двигался, не так хорошо выглядел в единоборствах. А именно это конек Артёма - выигрывать единоборства и скидывать мячи партнерам, тогда он хорош. В этом матче такого не было.

Если он уедет всё-таки в Англию, то просто закончит карьеру свою. В Англии силовой мощный футбол с беготней, с Дзюбы там будут спрашивать каждую секунду. Там эпизодами не поиграешь. Вы только подумайте: даже быстрый Аршавин не заиграл толком в Англии, только один сезон сыграл нормально, так о каком Дзюбе мы можем говорить относительно английской Премьер-Лиги?

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   112 / 732
сегодня в 10:07
Вот тут с дедом нельзя не согласиться.
drug01
drug01
   93 / 732
сегодня в 10:03
Он прав!!
777dimon86
777dimon86
   714 / 732
сегодня в 10:01
Аршавин всё потянул и в первый сезон был хорош, но потом его одолела звёздная болезнь и соответственно лень и загулы
LOpp
LOpp
   7 / 732
сегодня в 09:53
Аршавин только на уровне РПЛ мог играть с газпромовскими, прикормленными судьями, а в АПЛ он показал свой реальный уровень.
ДСА
ДСА
   179 / 732
сегодня в 09:50
У Аршавина все же были яркие моменты.
Footbolista
Footbolista
   3 / 732
сегодня в 09:49
У Дзюбы не английский юмор...в АПЛ его КВНовские репризы не прокатят)...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   20 / 732
сегодня в 09:46
Ну хоть отвлекся ветеран от Спартака). Главное, чтобы отвлекаясь, не забывал, что говорил ранее).
Морозовский
Морозовский ответил Igo0rek
   6 / 732
сегодня в 09:44
Аршавин хорошо начал, но звездная болезнь фраера сгубила. Дзюба подойдет разве что командам из второй десятки АПЛ.
Аршавин не потянул в первую очередь от слабой своей дыхалки - быстро выдыхался и еле по полю волочился.
Морозовский
Морозовский
   6 / 732
сегодня в 09:42
    cska plus
    cska plus
       12 / 732
    сегодня в 09:42
    Дзюба это мощный стресс для федуна и всего хрющачьего сообщества, каждый его успех это удар парраличем по федуну.
    Igo0rek
    Igo0rek
       82 / 732
    сегодня в 09:41
    Аршавин хорошо начал, но звездная болезнь фраера сгубила. Дзюба подойдет разве что командам из второй десятки АПЛ.
    vinyardrip
    vinyardrip
       234 / 732
    сегодня в 09:41
    Дык шаву взяли, а дзюбиньо нет. О чем бишь речь?
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       319 / 732
    сегодня в 09:40
    Аршавин не заиграл только потому что ленился, Венгер так говорил. Не ленился, был бы топом в Арсенале. Дзюба не только ленивый, но еще и футболист слабый. Только корпус может ставить и головой играть
    jilbar
    jilbar
       206 / 732
    сегодня в 09:39
    Рейнгольд опять смешит зенитовских болельщиков, потом обижается.
    parallels
    parallels
       16 / 732
    сегодня в 09:37
    а кто сказал, что дзюба идёт в топ-5? рейнгольд сам накрутил в своём маразме, а потом объявил, что дзюба не заиграет. судить о форме игрока, который только из отпуска вышел, может только реальный маразматик.
    ZaZizu
    ZaZizu
       291 / 732
    сегодня в 09:36
    если Аршавин не заиграл в Арсенале, то рейнгольд вообще гандболист!
    Gruznoff
    Gruznoff
       156 / 732
    сегодня в 09:35
    Рейнгольд стал мыслить.
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