«Манчестер Юнайтед» надеется выручить £ 25 млн с продажи Рохо

«Манчестер Юнайтед» ищет покупателей для защитника Маркоса Рохо. Манкунианцы рассчитывают продать 29-летнего аргентинца за £ 25 млн, информирует источник.
Однако такая сумма трансфера и годовая зарплата Рохо в размере £ 8 млн отпугивают желающих подписать игрока. Отмечается, что в услугах футболиста заинтересован клуб из Китая, но сам Рохо не хочет покидать Европу и предпочёл бы остаться в Премьер-Лиге.
В мае Рохо сообщил, что главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер рассчитывает на него в новом сезоне.