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«Манчестер Юнайтед» надеется выручить £ 25 млн с продажи Рохо

сегодня, 06:43

«Манчестер Юнайтед» ищет покупателей для защитника Маркоса Рохо. Манкунианцы рассчитывают продать 29-летнего аргентинца за £ 25 млн, информирует источник.

Однако такая сумма трансфера и годовая зарплата Рохо в размере £ 8 млн отпугивают желающих подписать игрока. Отмечается, что в услугах футболиста заинтересован клуб из Китая, но сам Рохо не хочет покидать Европу и предпочёл бы остаться в Премьер-Лиге.

В мае Рохо сообщил, что главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер рассчитывает на него в новом сезоне.

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