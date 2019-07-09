«Манчестер Юнайтед» надеется выручить £ 25 млн с продажи Рохо

сегодня, 06:43

«Манчестер Юнайтед» ищет покупателей для защитника . Манкунианцы рассчитывают продать 29-летнего аргентинца за £ 25 млн, информирует источник.

Однако такая сумма трансфера и годовая зарплата Рохо в размере £ 8 млн отпугивают желающих подписать игрока. Отмечается, что в услугах футболиста заинтересован клуб из Китая, но сам Рохо не хочет покидать Европу и предпочёл бы остаться в Премьер-Лиге.

В мае Рохо сообщил, что главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер рассчитывает на него в новом сезоне.