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«Порту» перехватил игрока у «Зенита»

вчера, 23:12

Полузащитник сборной Колумбии Луис Диас стал игроком «Порту».

22-летний футболист подписал контракт на пять лет и взял седьмой номер. Ранее сообщалось, что на игрока претендовал «Зенит».

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответил За адекватность
   3 / 734
сегодня в 00:10
"Ранее сообщалось, что на игрока претендовал «Зенит»." Источник сообщения "Твиттер журналиста Хулиана Сеспедеса" В "Зените" то хоть в курсе, что они претендовали на Л.Диаса?
Зенит на всех претендует, им не обязательно знать каждого в лицо ))
За адекватность
За адекватность
   251 / 734
сегодня в 00:09
"Ранее сообщалось, что на игрока претендовал «Зенит»." Источник сообщения "Твиттер журналиста Хулиана Сеспедеса" В "Зените" то хоть в курсе, что они претендовали на Л.Диаса?
Faustello
Faustello
   3 / 734
сегодня в 00:08
Это потому что у заморских пигмеев давно из Аргентины страшная легенда зашла про ужасную громадину с болот, которого зовут антОх. Говорят он питается футболистами, даже на манекены нападает.
Испужался.
Footbolista
Footbolista ответил Питер Ман
   1 / 734
сегодня в 00:04
Faustello
Faustello ответил Так Себе Аналитик
   3 / 734
вчера в 23:59
"Спартак" перехватил двух сборщиков бананов. Но они не очень довольны: "Моя работать банановая плантация, Федуна ехать сафари-джип, кричать "Лови зулуса", моя бежать, моя знать, что "Спартак" без титулов, Федуна хватать моя и Укучве, моя не хотеть играть в середняке! Моя бежать домой в Зимбабве!"
ты сделал мой вечер, спасибо поржал до слёз ))
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 734
вчера в 23:44
Зе Луиш Диасу : все правильно сделал, добро пожаловать в футбольный клуб с историей
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   17 / 734
вчера в 23:44
"Спартак" перехватил двух сборщиков бананов. Но они не очень довольны:

"Моя работать банановая плантация, Федуна ехать сафари-джип, кричать "Лови зулуса", моя бежать, моя знать, что "Спартак" без титулов, Федуна хватать моя и Укучве, моя не хотеть играть в середняке! Моя бежать домой в Зимбабве!"
Konst56
Konst56 ответил oFANATo
вчера в 23:43
Ну вот, как теперь без Диаса дойти до 1/4 финала ЛЧ? Большой вопрос.
Ничего страшного, у зенита есть легенда Зе Болотный... У него был шанс самому Нойеру забить, правда не получилось, но это не важно...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил oFANATo
   6 / 734
вчера в 23:42
ЛЕ, так правильно сокращается лига европы, в которую питерцем только удача поможет отобраться
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 734
вчера в 23:39
Пи.ер мен аж с досады игрока Спартака, равновесного Диасу поставил на аву))))
oFANATo
oFANATo
   66 / 734
вчера в 23:37
Ну вот, как теперь без Диаса дойти до 1/4 финала ЛЧ? Большой вопрос.
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 734
вчера в 23:37
А хаха
Zimmer
Zimmer
   673 / 734
вчера в 23:34
План-перехват сработал.
Питер Ман
Питер Ман
   21 / 734
вчера в 23:33
Уроды, я ждал этого игрока в Зените
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил 11-и метровый
   188 / 734
вчера в 23:29
Не достоин он Зенита, пусть с зулусом тарасовским в Порту играет.
видно что порту нам завидует потому что мы духовно богаты а еще и хор попов проводим на дорогах вместо того чтобы урегулировать как то опасные участки дорог
Igo0rek
Igo0rek ответил 11-и метровый
   22 / 734
вчера в 23:29
Не достоин он Зенита, пусть с зулусом тарасовским в Порту играет.
Ага, сейчас бы в здравом уме вместо Порту, выбрать Зенит хахаха
11-и метровый
11-и метровый
   25 / 734
вчера в 23:27
Не достоин он Зенита, пусть с зулусом тарасовским в Порту играет.
Морозовский
Морозовский
   4 / 734
вчера в 23:26
ЗЕНЯ" - ШЛЯПА!
МКС
МКС
   23 / 734
вчера в 23:17
Эх Леша Миллер тряс пальму

А у Порту бананы вкуснее оказались
STVA 1
STVA 1
   47 / 734
вчера в 23:15
Может и к лучшему . Порту как раз для него . Они из латинос умеют игроков делать .
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