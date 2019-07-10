Полузащитник сборной Колумбии Луис Диас стал игроком «Порту».
22-летний футболист подписал контракт на пять лет и взял седьмой номер. Ранее сообщалось, что на игрока претендовал «Зенит».
Полузащитник сборной Колумбии Луис Диас стал игроком «Порту».
22-летний футболист подписал контракт на пять лет и взял седьмой номер. Ранее сообщалось, что на игрока претендовал «Зенит».
Испужался.
Испужался.
"Моя работать банановая плантация, Федуна ехать сафари-джип, кричать "Лови зулуса", моя бежать, моя знать, что "Спартак" без титулов, Федуна хватать моя и Укучве, моя не хотеть играть в середняке! Моя бежать домой в Зимбабве!"
"Моя работать банановая плантация, Федуна ехать сафари-джип, кричать "Лови зулуса", моя бежать, моя знать, что "Спартак" без титулов, Федуна хватать моя и Укучве, моя не хотеть играть в середняке! Моя бежать домой в Зимбабве!"
А у Порту бананы вкуснее оказались
А у Порту бананы вкуснее оказались