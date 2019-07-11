ESPN признал Месси лучшим игроком года

В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения ESPY Award (приз от американского телеканала ESPN за спортивные достижения).
В номинации Лучший зарубежный футболист года победил нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. В минувшем сезоне 32-летний футболист в составе каталонского клуба стал победителем чемпионата Испании и финалистом Кубка страны, а также занял с национальной командой третье место на Кубке Америки.
Лучшим игроком чемпионата МЛС был признан форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович.