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ESPN признал Месси лучшим игроком года

сегодня, 04:50

В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения ESPY Award (приз от американского телеканала ESPN за спортивные достижения).

В номинации Лучший зарубежный футболист года победил нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. В минувшем сезоне 32-летний футболист в составе каталонского клуба стал победителем чемпионата Испании и финалистом Кубка страны, а также занял с национальной командой третье место на Кубке Америки.

Лучшим игроком чемпионата МЛС был признан форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович.

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Все комментарии
ArtNow
ArtNow ответил 1-18 0-7 3-10
   407 / 738
сегодня в 06:15
Не умничай. Было другое написано, исправили уже.
Конечно конечно, охотно верю.
1-18 0-7 3-10
1-18 0-7 3-10 ответил ArtNow
   169 / 738
сегодня в 05:38
Что тебя не устроило? Написано же, финалист кубка страны, а не победитель.
Не умничай. Было другое написано, исправили уже.
ArtNow
ArtNow ответил 1-18 0-7 3-10
   407 / 738
сегодня в 05:29
Кубок Испании же Валенсия выиграла.
Что тебя не устроило? Написано же, финалист кубка страны, а не победитель.
ArtNow
ArtNow
   407 / 738
сегодня в 05:28
Объективно он был сильнее остальных, ИНДИВИДУАЛЬНО! Для особенных людей этого сайта КАПСОМ.
cska plus
cska plus
   13 / 738
сегодня в 05:20
Гном нулевой, это регулярно показаывают его игры за сборную.
NOVA
NOVA
   398 / 738
сегодня в 05:11
и когда он уже кубок успел взять!?
1-18 0-7 3-10
1-18 0-7 3-10
   169 / 738
сегодня в 05:05
Кубок Испании же Валенсия выиграла.
Bavaria_M
Bavaria_M
   119 / 738
сегодня в 04:57
Ну как обычно, липовая награда, чтоб гном не ныл, ибо самый худший игрок года и баласт это он, с таким же успехом дзюбинье круче гнома
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