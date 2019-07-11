ESPN признал Месси лучшим игроком года

сегодня, 04:50

В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения ESPY Award (приз от американского телеканала ESPN за спортивные достижения).

В номинации Лучший зарубежный футболист года победил нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины . В минувшем сезоне 32-летний футболист в составе каталонского клуба стал победителем чемпионата Испании и финалистом Кубка страны, а также занял с национальной командой третье место на Кубке Америки.